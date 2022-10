Le premier lot de boîtes mystère de Bless Global s'est vendu en quelques minutes et son PASS VIP a connu un franc succès Qu'est-ce qui a donné à ce MMORPG AAA GameFi un potentiel illimité ?

Whispering Barren, la première série de boîtes mystère en édition limitée de Bless Global, a été épuisée dès sa mise en vente, attirant une grande attention sur le marché. Dans un contexte baissier, un tel succès n'aurait pas été possible sans l'écologie dynamique du jeu, une excellente reconnaissance du marché et les nombreux utilisateurs potentiels qui sont fidèles et très enthousiastes. Ces facteurs réunis offrent aux joueurs la possibilité de monétiser leurs actifs dans le jeu dans Bless Global.

SÉOUL, Corée du Sud, 20 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Le 18 octobre, Tigon Mobile, la filiale de Longtu Korea, a commencé à vendre le premier lot de Whispering Barren à 19,9 USDT chacun avec un stock limité à 2 000 sur la plateforme NFT PocketBuff. La série contient des boîtes mystère sur le thème du désert de Bless Global, un nouveau GameFi basé sur le jeu pour PC Bless Online.

1 3 4 5

Alors que l'industrie du GameFi, ainsi que l'ensemble du marché, est en baisse, Whispering Barren affiche tout le contraire. Toutes les boîtes mystères ont été épuisées dès leur mise en vente. Cette série spéciale a attiré une attention considérable sur le marché des cryptomonnaies dès sa sortie.

Bien que de nombreux joueurs n'aient pas eu la chance de se procurer les boîtes mystères, l'équipe de Bless Global a déclaré sur Twitter qu'il y aura une deuxième série de vente, dont les détails seront bientôt annoncés officiellement sur différentes plateformes.

Il est surprenant de voir le grand succès qu'a connu la boîte mystère Whispering Barren dans un contexte de marché baissier. Bien sûr, les actifs de jeu rentables que contient la boîte sont l'une des raisons de sa popularité. Mais ce qui est plus important, c'est la reconnaissance que le jeu a reçue de la part du secteur dans son ensemble.

1. Que peut obtenir un joueur de Whispering Barren ?

Les utilisateurs qui achètent les boîtes Whispering Barren sont censés obtenir au hasard l'un des deux NFT suivants : Cartes postales et PASS VIP.

Obtention des Cartes postales

Chaque boîte mystère vendue dans le premier lot contient six éléments, dont cinq cartes postales différentes de la série Désert (qui peuvent apparaître plusieurs fois) et une carte postale Sculpture en édition cachée (qui apparaît au hasard).

Un ensemble de cinq cartes postales différentes de la série Désert peut être échangé à un moment précis contre le NFT en édition limitée Lion de fer, un atout rare et vital dans le jeu qui peut être négocié sur le marché et augmenter considérablement les statistiques des personnages lorsqu'il est déployé, notamment ATK (Attaque), HP (Point de santé) et SPD (Vitesse).

Les joueurs chanceux peuvent obtenir la seule et unique carte postale Sculpture de sa série, une carte SSR cachée en édition limitée qui apparaît de manière aléatoire dans les boîtes mystère Whispering Barren.

Un ensemble complet de cartes postales Sculpture estampillées de différents paysages peut être échangé contre un PASS VIP Diamant qui offre les meilleurs bonus, un accès bêta et bien plus encore.

Obtention de PASS VIP

Bien entendu, les joueurs peuvent également obtenir directement dans la boîte des PASS VIP. Il existe des PASS Platine (les plus courants), Or et Diamant (les plus rares). Seuls 5 des 200 PASS VIP Diamant disponibles ont été vendus dans le premier lot, ce qui les rend très rares.

Le VIP PASS vous permet d'améliorer votre efficacité en matière d'exploitation minière, comme l'exploitation de Corestaux. Vous pouvez consommer des Corestaux dans le jeu pour obtenir BLEC, un actif du portefeuille qui peut être utilisé pour acheter des NFT sur PocketBuff. Les différents VIP PASS offrent aux joueurs des avantages et des bonus différents.

En conclusion, les attentes des joueurs quant aux gains générés par ces actifs dans le jeu et l'effet d'enrichissement qui y est associé ont ajouté un carburant indispensable à l'explosion des ventes. Mais là encore, le facteur le plus important est la reconnaissance par l'industrie du jeu lui-même comme un trésor dont la présence est établie sur le marché actuel.

2. Bless Global a le potentiel pour devenir un GameFi AAA phénoménal

Bless Global est un MMORPG de GameFi de catégorie AAA basé sur la vision du monde et le contenu du jeu pour PC Web 2.0 Bless et révélé par Tigon Mobile, une filiale de Longtu Korea, société cotée au KOSDAQ.

En tant que fabricant de référence, Longtu Korea est très présent sur le marché dans ce domaine et possède une vaste collection de jeux AAA. Sword And Magic et Yulgang Mobile ont gagné les faveurs et le soutien de plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Au cours de la dernière décennie, la société a fourni des services de jeu à plus de 200 millions d'utilisateurs.

Longtu Korea a déjà exploré ce GameFi auparavant. Yulgang Global, lancé par Tigon Mobile, est devenu populaire après son lancement. 50 serveurs ont été installés en Asie et 20 en Amérique du Nord. Plus de 5 millions de joueurs l'ont plébiscité au lancement du jeu et plus d'un million l'ont téléchargé sur Google Play. Les préinscriptions de Bless Global ont maintenant atteint 1 million, ce qui témoigne de l'expérience et des capacités de Tigon Mobile en matière de conception, de promotion et de commercialisation de GameFi. En outre, cela jette les bases du lancement prochain de Bless Global.

PocketBuff, la plateforme qui prend en charge les transactions NFT de Bless Global, permet aux comptes sociaux grand public de se connecter aux systèmes de paiement tiers et de les intégrer, offrant ainsi une expérience Web 3.0 transparente aux utilisateurs du Web 2.0. PocketBuff permet à Longtu Korea de tirer pleinement parti de ses importants utilisateurs de jeux accumulés dans l'industrie des jeux traditionnels pour conquérir des utilisateurs fidèles.

Bien que GameFi ait connu une courte période de forte croissance l'année dernière, il a été difficile de poursuivre sur cette lancée après le gel du marché. GameFi n'en est donc encore qu'à ses débuts. Une des raisons en est que les joueurs de GameFi sont surtout des investisseurs spéculatifs en crypto-monnaies, qui sont différents des joueurs traditionnels du Web 2.0. Peu attachés à la loyauté et à la fidélité, les investisseurs s'intéressent aux bénéfices tandis que les joueurs se concentrent sur l'expérience.

En outre, les produits GameFi existants sont conçus de manière simpliste, ce qui les rend peu attrayants pour les utilisateurs du Web 2.0. Il est également difficile pour les investisseurs en crypto-monnaies et les autres joueurs potentiels du Web 3.0 de s'en réjouir.

Bless Global applique un modèle économique GameFi 3.0 axé sur les NFT, qui permet d'éviter les effets négatifs de la chute des tokens sur un marché baissier et permet aux utilisateurs de se concentrer sur le jeu, et pas seulement sur le P2E. Les valeurs des actifs sont déterminées par la rareté et la préférence des joueurs, ce qui crée un environnement de transaction fiable.

Par conséquent, Bless Global est en mesure d'introduire un grand nombre d'utilisateurs du Web 2.0 et d'autres ressources dans l'industrie, afin de réaliser une innovation remarquable.

En tant que MMORPG AAA, Bless Global reprend les fonctionnalités bien conçues de Bless. Basé sur un moteur de développement avancé, Bless Global a mis au point diverses conceptions, notamment des scènes de jeu multidimensionnelles, des environnements, des systèmes biologiques, des modèles de visages et des performances matérielles éclatantes. Un jeu à l'histoire formidable et à la présentation visuelle impressionnante est né.

De plus, Bless Global a conçu un éventail de jeux.

Bless Global propose différentes catégories avec des caractéristiques variées. Les joueurs peuvent choisir entre Ranger, Priest, Berserker, Crusader et Mage. Obtenez des NFT comme des supports offrant des statistiques bonus pour augmenter votre puissance et vous amuser davantage.

Bless Global propose également de nombreux modes de jeu tels que le PVP, le PVE, les systèmes de développement, etc. Les joueurs peuvent améliorer leurs personnages et fabriquer des objets pour devenir plus forts et explorer ce monde épique à travers différents modes de jeu. Ils peuvent également se battre contre d'autres joueurs en adoptant des stratégies et même participer à des batailles collectives pour savourer un sentiment immersif de réussite et de motivation.

Bless Global procure aux joueurs un plaisir sensoriel ultime à sa manière, en alliant confort parfait et impact merveilleux. Dans cette optique, il renforce le plaisir extrême et la jouabilité à long terme, tout en offrant aux joueurs une expérience émotionnelle profonde.

Par rapport aux jeux AAA traditionnels, P2E permet d'offrir une expérience sensorielle. L'introduction du NFT dynamise le jeu, amplifie l'histoire et accroît la liberté du joueur.

À l'heure actuelle, il ne dispose pas d'applications phénoménales dans le domaine du GameFi et un jeu AAA devrait y assumer le rôle principal (il n'y a presque pas de jeux de ce type dans le secteur actuellement). Le jeu a été bien conçu par un fabricant de jeux traditionnels expérimenté, avec des scénarios épiques et une propriété intellectuelle bien connue. Par conséquent, Bless Global doit présenter des perspectives de marché très intéressantes.

De manière générale, la popularité de la boîte mystère « Whispering Barren » démontre la reconnaissance de Longtu Korea et de l'écosystème de jeu de Bless Global par le marché. Un écosystème solide et un grand potentiel de joueurs loyaux et fidèles constituent la garantie de la valeur des actifs du jeu. Bless Global devrait pourvoir les postes vacants dans le GameFi AAA. Il peut également devenir phénoménal et sera le moteur de la croissance de ce secteur.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1923428/1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1923572/3.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1923430/4.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1923431/5.jpg

SOURCE Longtukorea