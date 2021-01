Le premier ministre de la Dominique déclare que les Nigérians peuvent accéder à trois fois plus de pays avec un passeport dominicain lors du webinaire de The Guardian

LONDRES, 19 janvier 2021 /PRNewswire/ -- À l'occasion d'un nouveau webinaire organisé par The Guardian Nigeria et CS Global Partners , le premier ministre du Commonwealth de la Dominique, l'honorable Roosevelt Skerrit, a discuté des avantages de la mobilité mondiale qui résident dans un passeport dominicain. À ce jour, les détenteurs de passeports dominicains peuvent voyager vers plus de 140 destinations à travers le monde. Le premier ministre a expliqué que l'augmentation du nombre de destinations accessibles sans visa est une priorité pour l'île et son service de la citoyenneté par investissement.

Il a ajouté qu'étant donné que la citoyenneté dominicaine donnait accès aux importants centres d'affaires en Europe et en Asie, la mobilité mondiale engendrait davantage d'occasions commerciales. Il a également révélé que les négociations pour l'accès sans visa à la République populaire de Chine, un pays avec lequel la Dominique entretient des relations étroites, ont été retardées en raison de la COVID-19, mais devraient prendre effet en 2021.

En s'adressant aux auditeurs nigérians, le premier ministre a déclaré que les Nigérians pouvaient se rendre dans près de trois fois plus (environ 200 %) de pays avec un passeport dominicain qu'avec un passeport nigérian, et que même dans les pays où il faut faire une demande visa, le taux d'obtention de visa est presque deux fois (100 %) plus élevé.

« Les citoyens nigérians ont d'importants avantages à avoir la citoyenneté dominicaine, nous encourageons donc beaucoup d'entre eux à faire une demande pour le programme de citoyenneté par investissement de la Dominique », a ajouté le premier ministre.

Par la suite, le premier ministre a souligné que la sécurité des habitants et des nouveaux citoyens était également importante. Selon l' Indice CBI de 2020 publié par le magazine PWM du Financial Times, la Dominique a obtenu un score parfait dans la catégorie des contrôles préalables. « [Nous suivons] divers niveaux de sécurité et de contrôle préalable. Personne ne nous surpasse. En 2021, nous délaisserons les passeports lisibles à la machine pour les passeports biométriques, ce qui accroîtra davantage la sécurité de notre passeport et de notre citoyenneté », a-t-il déclaré.

Créé en 1993, le programme de citoyenneté par investissement de la Dominique offre deux manières stables d'accéder à la citoyenneté. L'une consiste à apporter une contribution minimale de 100 000 dollars américains dans un fonds gouvernemental , et l'autre consiste à investir au moins 200 000 dollars américains dans les biens immobiliers préapprouvés . Voici les raisons pour lesquelles les investisseurs étrangers préfèrent la Dominique : le traitement des demandes prend environ trois mois, l'accessibilité financière, la fiabilité et les avantages à vie comme le système de santé, l'éducation et les déplacements sans visa.

Pour regarder le webinaire en entier, cliquez ici .

