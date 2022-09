Le premier NFT Day réunit les leaders internationaux du secteur Web3 pour commémorer l'invention du jeton non fongible

Les participants au NFT Day sont a16z, Animoca Brands, BuildSpace, Coinbase NFT, CryptoSlam!, Dapper Labs, Flow, Gaia, LearnWeb3, Matrix World, Metaverse HQ, OpenSea, Rarible, Ripple, TheFirstMint, Tokenproof et XRP Ledger

Les particuliers peuvent obtenir un NFT gratuit à l'occasion du NFT Day 2022

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 22 septembre 2022 /PRNewswire/ - Un consortium d'entreprises Web3 lance aujourd'hui le NFT Day, un événement annuel où la communauté Web3 enseigne collectivement la valeur des expériences de blockchain. À cette date en 2017, le principal protocole sur lequel reposent les NFT, ERC-721, a été publié pour la première fois par Dieter Shirley, directeur technique de Dapper Labs, en même temps que la première utilisation du terme « jeton non fongible ». Depuis lors, cette technologie est devenue une industrie de 11,3 milliards de dollars .

« En quelques années à peine, les NFT ont incité les gens à découvrir la technologie décentralisée, mais nous sommes encore au début de cette aventure, a déclaré Dieter Shirley, directeur technique de Dapper Labs. Les NFT permettent à chacun de posséder une partie de l'espace social, qu'il s'agisse de lieux virtuels, de musique, de mode ou d'art, voire de moments individuels représentant des éléments culturels importants. Le NFT Day permet à tous les créateurs de raconter cette histoire ensemble. »

La première célébration du NFT Day rassemble des projets, des blockchains et des marques du secteur, notamment a16z , Animoca Brands , BuildSpace , Coinbase NFT , CryptoSlam! , Dapper Labs , Flow , Gaia , LearnWeb3 , Matrix World , Metaverse HQ , OpenSea , Rarible , Ripple , TheFirstMint , Tokenproof , et XRP Ledger .

Dans le cadre de cette journée, les développeurs et les projets NFT de tous les écosystèmes blockchain se réunissent à la fois sur le plan numérique et physique pour marquer le coup. La liste des événements officiels est disponible sur InternationalNFTDay.org , accompagnée de ressources permettant d'en savoir plus sur les NFT, notamment sur l'histoire de cette technologie, sur la manière de commencer à les collecter ou à les frapper et, aujourd'hui seulement, il est possible de se procurer un NFT gratuit à l'occasion du NFT Day 2022.

« Nous sommes ravis de participer à ce tout premier NFT Day, a indiqué Whitney Steele, vice-présidente du marketing chez OpenSea, le premier marché peer-to-peer de NFT au monde. Nous sommes convaincus que la technologie NFT pose les bases de nouvelles économies dynamiques, et nous sommes ravis d'aider davantage de consommateurs, de créateurs et de développeurs à découvrir comment ils peuvent tirer davantage de valeur du Web3. »

Contrairement aux autres supports numériques, un NFT prouve la propriété d'un actif unique. Ils prennent souvent la forme d'objets de collection numériques, de musique, d'art, d'avatars, de vêtements ou même de mondes virtuels. Ils peuvent également être liés à des expériences et à des valeurs exclusives auxquelles seuls les détenteurs de jetons ont accès, notamment des préventes, des marchandises, des tirages au sort, des rencontres et des services sur place lors d'événements. Comme il s'agit d'actifs numériques sur une blockchain, les NFT peuvent être tracés et leur authenticité peut être vérifiée indépendamment de l'émetteur.

Pour en savoir plus sur le NFT Day, consultez le site InternationalNFTDay.org .

À propos du NFT Day

Le NFT Day est un événement international qui rend hommage aux origines des NFT. Il est célébré chaque année le 20 septembre pour marquer le jour où Dieter Shirley, directeur technique de Dapper Labs, a publié ERC-721, le protocole qui est à l'origine des NFT, et a inventé le terme « jeton non fongible ».

