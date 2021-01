Le premier patient de CorNeat Vision recouvre la vue après l'implantation d'une cornée artificielle au centre médical Rabin, mettant fin à une décennie de cécité

« L'intervention chirurgicale était relativement simple et le résultat a dépassé toutes nos attentes. Le retrait des bandages fut un moment d'importance et de grande émotion. Pour nous, médecins, les événements comme celui-ci représentent le point culminant de notre carrière. Nous sommes fiers d'être à la tête de ce projet exaltant et important qui changera sans aucun doute la vie de millions de personnes. »

Le Dr Gilad Litvin, cofondateur et directeur médical de CorNeat Vision et inventeur de CorNeat KPro, a affirmé :

« C'était surréaliste de lever le voile sur ce premier implant cornéen et d'être présent dans la pièce à ce moment-là. Après des années de travail acharné, j'ai ressenti beaucoup de joie et d'émotion en voyant une collègue implanter la cornée CorNeat KPro facilement et avec succès, et en voyant un être humain recouvrer sa vision un jour après l'intervention. Beaucoup de larmes ont coulé dans la pièce. Cet événement marque un jalon extrêmement important pour CorNeat Vision, qui franchit une étape clé dans sa mission d'aider les gens du monde entier à profiter pleinement de leur capacité visuelle. Je suis reconnaissant et honoré de travailler avec une équipe exceptionnelle qui a rendu ce moment possible par son travail acharné, sa diligence et sa créativité. »

Almog Aley-Raz, cofondateur, PDG et vice-président de la recherche et du développement à CorNeat Vision, a ajouté :

« La première implantation humaine de la cornée CorNeat KPro représente seulement la première étape d'un essai clinique multinational visant à obtenir la marque CE, l'autorisation de la FDA et l'approbation de la NMPA (Administration nationale chinoise des produits médicaux). Au total, dix patients ont été admis à l'essai mené au centre médical Rabin, en Israël. Par la suite, deux nouveaux sites devraient ouvrir en janvier au Canada, et six autres sont prévus en France, aux États-Unis et aux Pays-Bas à différentes étapes du processus d'approbation. Notre premier essai implique des personnes aveugles qui ne sont pas admissibles aux transplantations cornéennes ou qui ont connu un ou plusieurs échecs de transplantation. Au vu de la performance visuelle exceptionnelle, du temps de guérison et du taux de rétention attendu que présente notre appareil, et étant donné qu'il ne peut être porteur d'aucunes maladies, nous avons l'intention de lancer une deuxième étude plus tard dans l'année avec des indications élargies. L'objectif sera de faire approuver notre cornée artificielle comme traitement de premier recours, afin de remplacer l'utilisation de tissus de donneurs dans les transplantations cornéennes de pleine épaisseur. »

À propos de CorNeat KPro : L'implant CorNeat KPro est conçu pour remplacer les cornées déformées, abîmées ou opacifiées. À la suite d'une procédure d'implantation relativement simple, son impact attendu est une restauration complète et immédiate de la vision des patients atteints d'une cécité liée à la cornée. CorNeat KPro transformera la thérapie cornéenne dans son ensemble et constituera le premier substitut synthétique fiable et évolutif à la cornée humaine. L'implant aura ainsi un impact profond sur la vie de millions de personnes souffrant de déficiences visuelles ou d'une cécité liée à la cornée. Cliquez ICI pour visionner une vidéo illustrant l'implantation.

À propos de CorNeat Vision: CorNeat Vision est une entreprise en phase clinique spécialisée dans la technologies d'implants biomimétiques. La plateforme de CorNeat Vision est constituée d'un matériau poreux, 100 % synthétique et non dégradable, qui imite la microstructure de la matrice extracellulaire (MEC) – le maillage de collagène biologique et naturel qui fournit un soutien structurel et biochimique aux cellules environnantes. Lorsqu'il est implanté, ce matériau stimule la prolifération cellulaire, donnant lieu à une intégration progressive des tissus. Cette plateforme in-vivo, entièrement validée, permet l'intégration biomécanique d'implants permanents à l'aide de tissus vivants et ne déclenche pas de réaction immunitaire indésirable. Cliquez ICI pour en savoir plus.

