Le premier Salon international des importations de Chine accueillera 2800 exposants de plus de 130 pays alors que la Chine cherche à accroître ses importations

Outre les plus de 200 entreprises leaders de l'industrie qui exposeront, de nombreux exposants du CIIE 2018 viennent des États membres du G20 ainsi que de pays ayant des liens avec l'initiative la Ceinture et la Route. Visant l'ouverture du marché de la consommation en Chine, plus d'une centaine d'entreprises de plus de 30 pays africains participeront également au salon.

« Le CIIE offre aux exposants une excellente occasion d'aller au-delà de la norme et d'élargir le statu quo des niveaux commerciaux actuels. Il apporte également aux pays en développement l'occasion de s'engager auprès des entreprises chinoises et de présenter leurs produits. Lors du CIIE, je suis convaincu que nous assisterons à l'émergence de nouvelles tendances en matière de commerce et de coopération », a déclaré Sun Chenghai, directeur général adjoint du Bureau du Salon international des importations de Chine et président du National Exhibition and Convention Center (Shanghai).

Le Brésil regarde les exportations alimentaires vers la Chine

Plus de 90 entreprises brésiliennes présenteront leurs produits dans les secteurs de l'alimentation et de l'agriculture, de l'habillement et des produits de consommation, de l'équipement médical, de la santé et des services ; le café étant l'un de leurs points forts, plus de 10 producteurs de café brésiliens se préparent à présenter leurs lignes gourmandes lors du salon, dans le but de conquérir une part accrue du marché chinois.

« Nous sommes les premiers producteurs et exportateurs de café au monde », a déclaré Igor Brandao, directeur de l'agro-industrie à l'Agence nationale de promotion du commerce extérieur (Apex). « Le salon est une excellente plateforme pour soutenir et promouvoir la pénétration des marques brésiliennes sur le marché chinois, compte tenu des atouts du café brésilien dans le monde. »

Plus de produits britanniques de qualité pour les consommateurs chinois

Le Royaume-Uni, l'un des invités d'honneur de l'événement, réunira plus de 30 entreprises britanniques dans des secteurs tels que la santé, les sciences de la vie, les services financiers et professionnels, l'éducation, les industries créatives, les biens de consommation, les produits alimentaires et agricoles, l'aviation et l'aérospatiale, l'automobile, l'IA et les mégadonnées, avec notamment des sociétés comme JLR, Standard Chartered, HSBC, Kenwood et British Airways.

« La Grande-Bretagne a une solide réputation dans l'industrie créative, l'éducation et les services financiers. Mais les consommateurs chinois perçoivent moins certains de ses produits haut de gamme dans les secteurs de la fabrication, de l'aérospatiale et de l'automobile. Nous espérons que le CIIE sera une bonne occasion pour les consommateurs chinois de voir certains des meilleurs produits britanniques provenant de diverses autres d'industries », a déclaré John Edwards, consul général du Royaume-Uni à Shanghai.

Convier le monde à vendre en Chine

Des exposants parmi lesquels l'Allemagne, la France et la Russie étaient impatients de participer à cette première mondiale. Les délégués de Russie accueilleront un événement à la marge dédié aux « exportateurs russes » avec 2000 mètres carrés de produits de plusieurs industries. L'Allemagne fournira au salon sa plus grande exposition : une fraiseuse de 200 tonnes fournie par Waldrich Coburg. Les envoyés commerciaux de la République de Corée chercheront également à élargir les possibilités au-delà des secteurs traditionnels, tels que l'industrie cosmétique lucrative qui représente une valeur de 4,96 milliards de dollars par an, vers des secteurs à plus forte valeur ajoutée.

À propos du Salon international des importations de Chine

Le Salon international des produits d'importation de Chine (CIIE - China International Import Expo), organisée par le Bureau du Salon international des importations de Chine et le National Exhibition and Convention Center (Shanghai) Co, Ltd, est parrainé conjointement par le ministère du Commerce de la République populaire de Chine et le gouvernement municipal populaire de Shanghai. Première exposition du genre, elle est soutenue par des organisations internationales telles que l'OMC, la CNUCED et l'ONUDI.

Pour en savoir plus, veuillez visiter le site : https://www.ciie.org

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/774596/China_International_Import_Expo.jpg

