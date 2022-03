Le premier sommet Sync du bien-être numérique vise à mieux comprendre les dangers du numérique

- L'autoproclamé « Davos du bien-être numérique » sensibilisera aux réalités cachées de notre relation avec les services numériques

- Le sommet de deux jours (29 et 30 mars) réunira des universitaires, des titans de l'industrie technologique, des personnalités du monde de la culture et des décideurs politiques pour un échange d'idées et de solutions visant à améliorer notre relation avec la technologie

- Simon Sinek et des dirigeants d'IBM, de l'UNESCO et de Childnet figurent parmi les intervenants attendus lors des sessions du sommet

- Les recherches de Sync indiquent que près de la moitié d'entre nous (48 %) passent plus de temps en ligne chaque jour que nous le souhaiterions

DHAHRAN, Arabie Saoudite, 24 mars 2022 /PRNewswire/ -- Dans le cadre des efforts de sensibilisation aux questions de bien-être numérique, le programme de bien-être numérique, Sync, est prêt à réunir des leaders de la technologie, du monde universitaire, du sport, de la culture et de la politique à la fin de ce mois pour le premier sommet Sync du bien-être numérique.

Organisé les 29 et 30 mars au King Abdulaziz Centre for World Culture (Ithra), en Arabie saoudite, le sommet offrira une plateforme aux leaders d'opinion afin de concevoir de nouvelles solutions pour protéger le bien-être des utilisateurs de médias numériques dans le monde entier.

En se concentrant sur cinq domaines clés, les sessions du sommet inviteront les orateurs à offrir un aperçu et une perspective sur les thèmes de la dépendance numérique, de la vie privée, des fausses nouvelles et de la désinformation, des relations et des algorithmes. Nous espérons que l'échange d'idées et de connaissances pourra contribuer à inspirer des changements tangibles dans la façon d'interagir, de réglementer et de concevoir les plateformes numériques.

Abdullah Al-Rashid, directeur de Sync, a déclaré : « Notre compréhension de l'impact complexe de la technologie numérique et des médias sociaux sur nos relations, notre bien-être personnel et la société est à la traîne par rapport à notre compréhension de la technologie elle-même et de la façon d'en tirer le plus de clics, de likes et d'engagements. Ce n'est que ces dernières années que nous avons commencé à discuter des aspects les plus néfastes de notre relation avec les médias numériques et sociaux. Comme la pandémie a entraîné une intégration encore plus grande des technologies numériques dans nos vies, il est important que nous investissions davantage dans ces conversations pour nous assurer de découvrir l'ensemble du tableau et, ce faisant, d'éviter de proposer des solutions qui se concentrent uniquement sur les symptômes plutôt que sur les causes, et qui sont des solutions à court terme, partielles et isolées plutôt que des changements significatifs, globaux ou durables.

« Le sommet Sync du bien-être numérique réunira les experts les plus éminents dans ce domaine, ainsi que des parties prenantes, des personnalités culturelles et des influenceurs clés pour discuter des questions de bien-être numérique à une échelle jamais organisée auparavant. Les sessions du sommet verront nos leaders d'opinion poser des questions provocantes, mais nécessaires, sur nos relations avec la technologie, donner un aperçu de ses impacts et proposer des solutions aux défis auxquels nous sommes confrontés. Ce n'est qu'en posant collectivement les bonnes questions que nous pourrons définir avec succès la voie vers une relation plus saine avec la technologie. »

Leadership éclairé

Parmi les leaders d'opinion qui s'exprimeront lors du sommet, nous trouverons des personnalités du secteur high-tech, des ONG, des organisations caritatives, des gouvernements et la communauté des influenceurs culturels. Parmi les principaux intervenants, citons :

Will Gardner OBE, PDG de Childnet, Royaume-Uni

Mo Gawdat , auteur, entrepreneur et ancien directeur commercial de Google [X], Émirats arabes unis

, auteur, entrepreneur et ancien directeur commercial de Google [X], Émirats arabes unis Jonathan Garner , fondateur et directeur général de Mind Over Tech, Royaume-Uni

, fondateur et directeur général de Mind Over Tech, Royaume-Uni Ross Farrelly , PhD, Directeur Data Science & Artificial Intelligence, IBM, Australie

, PhD, Directeur Data Science & Artificial Intelligence, IBM, Australie Sa Majesté la Princesse Haifa Al Mogrin, Déléguée permanente du Royaume d'Arabie Saoudite, UNESCO

Angela Gandra da Silva Martins PhD, Vice-Ministre, Droits de l'homme pour la famille, Brésil

Liz Sweigart PhD, directrice des produits et de la stratégie, Safe Kids AI

John A. Naslund , PhD, Instructeur en santé mondiale et médecine sociale, Harvard Medical School

, PhD, Instructeur en santé mondiale et médecine sociale, Gitanjali Rao , innovatrice, auteure et première « enfant de l'année » du magazine TIME en 2020

Will Gardner OBE, PDG de Childnet, une organisation caritative britannique qui fait campagne pour un internet plus sûr pour les enfants, a déclaré : « Le monde de l'Internet offre des opportunités incroyables aux enfants, mais présente également des risques, et c'est le cas pour les enfants du monde entier. Il est évident que les politiques, les réglementations, les protections et l'éducation doivent suivre le rythme de cet environnement en évolution rapide, afin de garantir que les enfants soient en mesure de prendre soin d'eux-mêmes et des autres en ligne, mais aussi que ce travail inclue la voix des jeunes, qui partagent leurs expériences, leurs préoccupations et leurs idées. J'ai hâte de discuter de la manière de progresser dans ce domaine lors du sommet Sync du bien-être numérique ».

Les intervenants du sommet seront invités à discuter d'un large éventail de sujets liés au bien-être numérique. Les participants peuvent s'attendre à entendre des experts parler des dernières réflexions sur un certain nombre de questions relatives au bien-être numérique. Parmi les points forts des panels et des discours, citons :

La psychologie de la technologie , avec le Dr Mohammed Alhajji , directeur de l'unité « Behavioral Insights & Nudge » du ministère saoudien de la santé, et le Dr Moritz Büchi , associé principal de recherche et d'enseignement de l'université de Zurich

, avec le Dr , directeur de l'unité « Behavioral Insights & Nudge » du ministère saoudien de la santé, et le Dr , associé principal de recherche et d'enseignement de l'université de Table ronde sur la génération Z et le monde numérique , animée par Rodney WJ Collins PhD, SVP et directeur de McCann Worldgroup Truth Central, avec Chantelle de Carvalho , productrice de I am Gen Z, et Othman Almoamar, responsable de l'engagement communautaire et du programme de recherche de la Fondation MISK

, animée par Rodney WJ Collins PhD, SVP et directeur de McCann Worldgroup Truth Central, avec , productrice de I am Gen Z, et Othman Almoamar, responsable de l'engagement communautaire et du programme de recherche de la Fondation MISK Table ronde Scruter l'horizon, Tendances technologiques et leurs implications sur le bien-être numérique avec Dr Latifa Al-Abdulkarim , professeur adjoint, Collège de l'informatique et des sciences de l'information, KSU - King Saud University, et Dr Ross Farelly , directeur, Data Science and AI, IBM, Australie

avec Dr , professeur adjoint, Collège de l'informatique et des sciences de l'information, KSU - King Saud University, et Dr , directeur, Data Science and AI, IBM, Australie Débat L'internet a-t-il besoin d'étiquettes d'avertissement ? avec Matthew Bergman , fondateur du Social Media Victims Law Center et associé principal du cabinet Bergman Draper Oslund Udo

L'ordre du jour complet du sommet sera annoncé en temps voulu.

Le sommet accueillera également une Agora, qui réunira les participants dans un forum public afin d'encourager la génération de nouvelles idées stratégiques. Il s'agira de séances en petits groupes où les participants pourront partager leurs idées sur la meilleure façon de promouvoir l'agenda mondial du bien-être numérique. Basées sur les thèmes abordés par les intervenants, les sessions en petits groupes porteront sur « L'avenir du bien-être numérique que nous voulons » et « Construire un mouvement mondial pour le bien-être numérique ».

Au cours du sommet, Sync organisera des sessions d'approfondissement avec des PME et des chercheurs de diverses nations, expériences et antécédents, dans le but de rassembler des informations clés sur le bien-être numérique, ainsi que sur la voie à suivre et l'avenir du bien-être numérique

Les données de Sync illustrent les préoccupations croissantes concernant notre relation avec la technologie

Le sommet fait suite au lancement du premier livre blanc de Sync [1], Global Digital Wellbeing Report 2021 . La recherche illustre l'intégration des nouveaux médias et de la technologie dans notre vie quotidienne au cours des dernières décennies, mais avec un accent particulier sur la façon dont ces tendances se sont accélérées à la suite de la pandémie. Les recherches menées dans le cadre du rapport mondial sur le bien-être numérique ont également été incluses dans un article publié par le professeur Justin, directeur du département de psychologie de l'université Zayed, et les chercheurs de Sync. Cet article a été publié dans Frontier in Psychiatry, la revue de psychologie multidisciplinaire la plus citée au monde. En tant que journal à accès libre, l'article est accessible aux lecteurs ici .

L'enquête de Sync auprès de 15 000 personnes, incluse à la fois dans le rapport et le document, a révélé que :

Malgré les vives inquiétudes suscitées par la dépendance à Internet et le fait que la moitié d'entre nous admet ne pas dormir chaque semaine pour rester en ligne la nuit (69 % pour la génération Z), 19 % des parents laissent leurs enfants se connecter en ligne sans limite de temps.





Près d'un tiers d'entre nous admet avoir trompé ses amis et les membres de sa famille sur le temps qu'il passe en ligne, ce chiffre passant à 40 % pour la génération Z, c'est-à-dire les personnes âgées de 10 à 25 ans.





Près de la moitié (48 %) d'entre nous passent plus de temps que nous le souhaiterions en ligne chaque jour, et 43 % d'entre nous n'ont pas eu un seul jour sans médias sociaux au cours de l'année écoulée.





Trois quarts des personnes interrogées (75 %) exigent désormais que les gouvernements investissent davantage dans des soins abordables et de qualité pour la dépendance à Internet et 61 % affirment que la dépendance à Internet et aux médias sociaux devrait être officiellement reconnue comme un problème médical.

Partenariats de la connaissance

Sync a récemment annoncé une nouvelle collaboration avec le Centre de recherche sur le bien-être numérique l'Université de Milano-Bicocca qui utilisera une nouvelle approche globale pour étudier la relation des étudiants avec leurs smartphones, y compris l'impact sur la concentration et l'anxiété dans différents contextes sociaux.

Marco Gui, directeur du Centre, a déclaré : « Tous les étudiants d'aujourd'hui possèdent un smartphone, ce dont les générations précédentes ne pouvaient que rêver. Mais à quel prix ? Nous sommes reconnaissants du soutien de Sync pour notre nouvelle méthodologie visant à étudier les effets potentiellement bénéfiques et néfastes d'une connexion permanente. »

Pour en savoir plus, consultez le site https://sync.ithra.com/ .

À propos de Sync

Sync est une initiative de bien-être numérique lancée par le King Abdulaziz Center for World Culture (Ithra) avec la vision de créer un monde où nous contrôlons tous notre vie numérique. L'initiative est guidée par des recherches approfondies en collaboration avec des entités mondiales afin de comprendre l'amplification de la technologie et la manière dont elle affecte nos vies, et de traduire les connaissances acquises en campagnes de sensibilisation, outils, expériences, contenus éducatifs et programmes visant à sensibiliser la population mondiale sur le sujet.

Pour se connecter à Sync : Twitter https://twitter.com/SyncIthra ou Facebook https://www.facebook.com/SyncIthra

À propos d'Ithra

Le King Abdulaziz Center for World Culture (Ithra) est l'une des destinations culturelles les plus influentes d'Arabie saoudite, un endroit de prédilection pour les curieux, les créatifs et les chercheurs de connaissances. Grâce à une série fascinante de programmes, de spectacles, d'expositions, d'événements et d'initiatives, Ithra crée des expériences hors du commun à travers ses espaces publics interactifs. Ces expériences rassemblent la culture, l'innovation et la connaissance d'une manière qui est conçue pour plaire à tout le monde. En mettant en relation les créatifs, en défiant les perspectives et en transformant les idées, Ithra est fière d'inspirer les leaders culturels de demain. Ithra est l'initiative phare de Saudi Aramco en matière de RSE et le plus grand centre culturel du Royaume, comprenant un laboratoire d'idées, une bibliothèque, un cinéma, un théâtre, un musée, une exposition sur l'énergie, un grand hall, un musée pour enfants et la tour Ithra.

Pour plus d'informations, consultez le site : www.ithra.com .

Suivez Ithra sur les réseaux sociaux : Facebook ( King Abdulaziz Center for World Culture ), Twitter ( @Ithra ) et Instagram ( @Ithra ) #Ithra

[1] Élaboré à partir d'une enquête réalisée auprès de 15 000 personnes dans 30 pays, commandée par Sync et menée par PSB Moyen-Orient en juin et juillet 2021.

SOURCE Ithra