Le premier système de gant de santé numérique portable pour l'ostéoarthrite entame une série d'essais pilotes et des tests médicaux avant son lancement

« Cet appareil a attiré notre attention car il permet d'appliquer différentes thérapies d'efficacité clinique avérée et prouvée dans la main affectée à domicile pendant le repos ou durant la nuit. »

Et il a ajouté :

« Le traitement de l'ostéoarthrite de la main est complexe et consommateur de ressources, et dépend d'un traitement assisté physique et de médicaments topiques et oraux. Nous nous intéressons aux résultats des études pilotes car un appareil utilisé à domicile pour un traitement physique multimodal pourrait faciliter et réduire le coût du traitement des patients atteints de cette affection fréquente ».

Le gant thérapeutique tout-en-un de Quantic Nanotech intègre des technologies révolutionnaires telles que des alliages magnétiques à mémoire de forme (AMF ) et des matériaux ultra-innovants pour l'application d'une thérapie par chaleur sèche, de vibration, de massage, ainsi que l'étirement et l'extension à la fois actifs et passifs des doigts. Il permet également l'administration de médicaments topiques tels que des anti-inflammatoires non stéroïdiens (NSAID), des liniments et des neuromodulateurs.

Les premiers documents de conclusion d'études cliniques chez des patients souffrant d'ostéoarthrite de la main devraient être présentés au 4e trimestre 2019 et au 1er trimestre 2020.

Le gant thérapeutique Quantic est simple et compact. Il a été conçu pour être utilisé à domicile, contrôlé par smartphone ou internet, tout en permettant un contrôle à distance par des professionnels de la santé.

Le produit s'est vu décerner des prix à l'international dans divers salons tels que InPEX Pittsburgh , et a récemment également remporté un nouveau prix 2019 Technology Innovator Award en août 2019 de CV-MAGAZINE 2019 d'AI Global Media, au Royaume-Unihttps://www.cv-magazine.com/issues/technology-innovator-awards-2019/.

QUANTIC NANOTECH clôture une levée de fonds de ronde A avec comme objectif un modèle de licence de mise en œuvre rapide à l'échelle mondiale.

L'ostéoarthrite est une maladie très fréquente et une cause majeure de congés maladie dans le monde, avec 304 milliards USD de pertes de gains et médicales totales rien qu'aux États-Unis - approximativement équivalent à 1 % du PIB intérieur brut (Source : arthritis.org - 2013).

QUANTIC NANOTECH participera à l'exposition GITEX A DUBAÏ du 6 au 10 octobre 2019 dans la zone FUTURE STARS.

