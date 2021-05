Le président chinois prend la parole au Sommet mondial sur la santé

Dans son discours, le président chinois a exhorté la communauté internationale à donner la priorité aux gens et à leur vie, à faire preuve d'un grand sens de la responsabilité politique et de courage, et à prendre des mesures extraordinaires pour un défi hors de l'ordinaire.

Aucun effort ne doit être épargné pour s'occuper de chaque cas, sauver chaque patient et vraiment respecter la valeur et la dignité de chaque vie humaine. Il est également important de minimiser les répercussions potentielles sur la vie des gens et de maintenir l'ordre général dans notre société, a-t-il dit.

Les membres du G20 doivent adopter des politiques macroéconomiques responsables afin d'assurer le bon fonctionnement sécuritaire des chaînes industrielle et d'approvisionnement mondiales, tout en continuant de soutenir les pays en développement, a-t-il déclaré.

Soulignant que la pandémie est un autre rappel que l'humanité se lève et tombe ensemble dans un avenir commun, Xi Jinping a déclaré que la manipulation politique n'aiderait pas la lutte à la COVID-19 et qu'elle ne ferait que perturber la coopération internationale contre le virus et nuire davantage aux peuples du monde entier.

Appelant les pays à s'abstenir de faire du nationalisme vaccinal, le président chinois a appelé à promouvoir la distribution équitable des vaccins ainsi que l'accessibilité et l'abordabilité des produits dans les pays en développement. Les principaux pays qui développent et produisent des vaccins doivent assumer leur responsabilité de fournir davantage de vaccins aux pays en développement qui en ont un besoin urgent.

Il est important de renforcer le rôle de l'ONU et de l'OMS et d'en tirer parti, ainsi que de maintenir l'esprit d'une vaste consultation, d'une contribution conjointe et d'avantages partagés, a dit M. Xi Jinping.

La Chine fournira une aide internationale supplémentaire de 3 milliards de dollars américains au cours des trois prochaines années pour soutenir l'intervention à la COVID-19 et la reprise économique et sociale dans d'autres pays en développement, a-t-il annoncé.

La Chine fournira encore plus de vaccins au meilleur de ses capacités, a-t-il dit.

La Chine soutient ses fabricants de vaccins dans le transfert de technologies vers d'autres pays en développement et dans la réalisation de coproductions avec eux, a-t-il déclaré.

« Unissons-nous et soutenons-nous pour bien faire progresser la coopération internationale contre la COVID-19, fonder une communauté mondiale de la santé pour tous et travailler à un avenir plus sain et encore meilleur pour l'humanité! » a déclaré le président chinois.

Lien : https://m.youtube.com/watch?v=qf_v-f-kKF0

SOURCE CCTV+