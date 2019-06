Le président du Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokaïev, remporte un solide mandat électoral

NOURSULTAN, Kazakhstan, 11 juin 2019 /PRNewswire/ -- Le président Kassym-Jomart Tokaïev a remporté l'élection présidentielle au Kazakhstan en obtenant 70,76 % des voix exprimées. Ce mandat solide va lui permettre de poursuivre des plans visant à faire du Kazakhstan l'un des 30 pays les plus développés du monde, selon l'Institute for Eurasian Integration.

Il y a eu une forte participation au scrutin de dimanche, 77,4 % des 11 millions d'électeurs admissibles s'étant rendus aux urnes. C'est la plus grande élection présidentielle du pays depuis l'indépendance en 1991 et les médias sociaux jouent un rôle déterminant parmi les jeunes électeurs.

Selon le sondage, le gouvernement a encouragé cette ouverture sur les médias sociaux. Contrairement à certains pays asiatiques où les messages négatifs sont censurés, il existe au Kazakhstan une libre expression des opinions de tous les bords de l'éventail politique. Plusieurs groupes YouTube et Facebook sont apparus et se sont prononcés pour ou contre les candidats pendant la campagne électorale.

Kassym-Jomart Tokaïev était le président sortant, qui a pris ses fonctions en mars, après la démission du premier président Noursultan Nazarbaïev. Tokaïev a convoqué des élections anticipées pour asseoir son mandat personnel et maintenir la stabilité dans ce pays d'Asie centrale.

Parlant couramment le kazakh, le russe, l'anglais et le chinois, Tokaïev a été directeur général de l'Office des Nations unies à Genève et représentant personnel du Secrétaire général de l'ONU à la Conférence du désarmement, entre autres fonctions.

Le Kazakhstan est un allié important de l'Occident, occupant une place stratégique entre la Russie et la Chine. Sous la gouvernance de son premier président Nazarbaïev, le pays a attiré plus de 300 milliards de dollars d'investissements étrangers directs au cours des 27 dernières années. Des réformes essentielles ont récemment été mises en place pour améliorer le climat d'investissement dans le pays, notamment la création d'un centre d'arbitrage international fondé sur les principes de common law du Royaume-Uni, des exonérations fiscales, ainsi que des régimes simplifiés de devises, de visas et de travail dans 12 zones économiques spéciales et 22 zones industrielles.

Tokaïev ayant assuré son premier mandat, il aura comme priorité de poursuivre des projets d'infrastructures capitaux, tels que le réseau logistique et de transport du Kazakhstan dans le cadre de la nouvelle Route de la soie, facilitant ainsi l'accroissement des échanges entre l'Europe et l'Asie, et de créer un million d'emplois à l'horizon 2025 en apportant son soutien aux entrepreneurs situés en milieu rural.

