Le Président Macky Sall et l'évêque Munib A. Younan ont été sélectionnés comme lauréats du Sunhak Peace Prize 2020

Le Président Macky Sall est récompensé pour avoir répandu la démocratie mûre dans les pays voisins du continent africain, où la dictature et la pauvreté sont toujours monnaie courante, en parvenant à réduire la durée du mandat présidentiel et en prenant la tête d'une renaissance économique grâce à des politiques transparentes dans son pays. L'évêque Munib A. Younan, un réfugié palestinien, est récompensé pour son attachement à instaurer l'harmonie entre le judaïsme, la chrétienté et l'islam au Moyen-Orient depuis plus de 40 ans depuis son ordination en tant que pasteur luthérien en 1976, et pour le rôle de leader qu'il a joué dans la recherche d'une solution pacifique au Moyen-Orient.

L'ancien Secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon, le lauréat du Founders' Award, a été sélectionné en récompense des efforts qu'il a déployés pendant son mandat en vue de porter l'ONU vers un monde durable face à des défis et des crises mondiales sans précédent, comme la crise économique mondiale, les changements climatiques, le terrorisme et le problème des réfugiés.

Pour Hong Il-sik, le président du comité du Sunhak Peace Prize : « Avec l'expansion de l'intérêt personnel à travers le monde, l'esprit d'internationalisme coopératif, qui a été le fondement de l'ordre mondial après la guerre, est en grave perte de vitesse. Les lauréats d'aujourd'hui sont des personnes qui se sont attelées à faire tomber les frontières entre les peuples et pour qui les idéaux de la coopération et de la coprospérité permettent de créer ensemble un monde meilleur et pacifique. »

Le Sunhak Peace Prize découvre et récompense tous les deux ans des personnes et des organisations qui ont contribué à la paix et au bien-être des générations futures. Le prix, doté de 1 million de dollars des États-Unis, est le prix le plus généreux au monde. Le lauréat du Founders' Award recevra un prix de 500 000 dollars des États-Unis. La cérémonie de remise des prix aura lieu au KINTEX de Séoul (Corée du Sud), le 5 février 2020.

