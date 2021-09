Le président Xi appelle les jeunes fonctionnaires à renforcer leur loyauté et leurs compétences pour les tâches importantes

Xi a fait ces remarques lors de l'ouverture d'une session de formation pour les jeunes fonctionnaires et ceux d'âge moyen de l'école du Parti du parti communiste chinois, également connue sous le nom d'Académie chinoise de gouvernance.

« Le PCC a toujours été un parti politique aux idéaux ambitieux et aux convictions indomptables », a déclaré Xi, en ajoutant que les idéaux et les convictions font référence à la croyance dans le marxisme, au grand idéal du communisme et à l'idéal partagé du socialisme chinois.

Il a déclaré que rester fidèle au Parti serait la meilleure démonstration de leurs idéaux et de leurs convictions, soulignant qu'une telle loyauté avait une mesure claire en temps de paix : soutenir les dirigeants du Parti et sauvegarder résolument l'autorité du Comité central du Parti communiste ainsi que la direction centralisée et unifiée de ce comité.

Mettant l'accent sur les solutions fondées sur la réalité, le président Xi a encouragé les jeunes fonctionnaires à travailler au niveau primaire pour connaître les avantages et les inconvénients, tout en absorbant les éloges et les critiques, afin qu'ils puissent acquérir une compréhension approfondie de la situation réelle.

Le président Xi a souligné que l'accomplissement des tâches et l'exercice des responsabilités sont les éléments qui donnent de la valeur aux fonctionnaires.

Il a également expliqué que le respect des principes était un trait de caractère important des communistes ainsi qu'une norme cruciale pour évaluer la compétence d'un fonctionnaire et que tous les fonctionnaires du Parti devaient être justes et équitables dans l'exercice de leurs fonctions et ne laisser aucune place à la poursuite d'intérêts personnels dans leur travail.

Mettant en garde contre l'augmentation considérable des risques et des défis alors que le grand rajeunissement de la nation chinoise est entré dans une période critique, le président Xi a dit aux jeunes fonctionnaires de « se débarrasser des illusions et d'oser lutter »

« Les communistes doivent avoir du caractère, de l'intégrité et du courage afin de ne jamais se laisser berner par de fausses idées, ne jamais trembler devant le danger et ne jamais devenir des lâches sans envergure », a-t-il déclaré.

Xi a exhorté les jeunes fonctionnaires à vénérer le Parti, le peuple, la loi et la discipline, et à toujours placer le Parti et le peuple au centre de leur cœur.

Lien : https://www.youtube.com/watch?v=vT1AeD9oKkI

SOURCE CCTV+