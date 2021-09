Le principal fournisseur de services et de solutions PLM, xLM Solutions, ouvre xLM Europe

Le bureau français sera dirigé par Saindou Salime, expert en architecture de solutions

WEST BLOOMFIELD, Mich., 7 septembre 2021 /PRNewswire/ -- xLM Solutions, une société américaine de services et de solutions de gestion du cycle de vie des produits spécialisée dans la suite de produits de Dassault Systèmes, a le plaisir d'annoncer la formation de xLM Europe, une filiale de xLM Solutions. Le nouveau bureau de xLM Europe sera situé à Toulouse, en France.

La nouvelle xLM Europe sera dirigée par Saindou Salime, architecte en chef des solutions, associé directeur et cofondateur de xLM Europe. Il possède une expérience pratique de l'architecture de solutions spécialisée dans la gestion du cycle de vie des produits (PLM) et du cycle de vie du développement logiciel (SDLC). Tout au long de sa carrière, il a développé des compétences approfondies en PLM et les a appliquées dans divers segments industriels tels que l'aérospatiale et la défense, les équipements industriels, les sciences de la vie, le transport et la mobilité et les services aux entreprises. Il a travaillé sur des sujets liés à l'industrie X.0, ce qui lui a permis d'acquérir une connaissance approfondie des technologies MDM/PLM/ERP/MES/IIoT/CRM appliquées à l'ingénierie, à la fabrication et au service client, ainsi qu'à la solution 3DEXPERIENCE.

En raison de sa vaste expérience des solutions Dassault Systèmes, et plus particulièrement de 3DEXPERIENCE et DevOps, il a obtenu plusieurs certifications en architecture, personnalisation et installation.

« La décision de nous étendre en Europe était une étape logique dans notre stratégie de croissance commerciale », a déclaré Marc Young, associé directeur de xLM Solutions. « Nous avons pensé qu'il était temps de faire passer notre profonde expérience du PLM au niveau supérieur. »

« Je suis très enthousiaste à l'idée de diriger notre filiale européenne », a déclaré Saindou Salime. « Nous avons l'expérience et la capacité de puiser dans les ressources du monde entier. »

Avant de fonder xLM Europe, Salime a passé 10 ans à assumer plusieurs rôles dans le développement de logiciels, notamment en tant que développeur FullStack et responsable de l'ingénierie logicielle/architecte de solutions avec des compétences de leadership technique. Il est impliqué dans toutes les phases des projets informatiques, y compris les études d'opportunité, les feuilles de route, l'harmonisation des processus utilisateur, la réingénierie, la spécification/conception fonctionnelle, la réalisation, les tests et l'expédition.

Saindou Salime a fait ses études d'ingénieur en informatique à l'école d'ingénieurs française ISIS en partenariat avec le groupe INSA, une première du genre permettant une double compétence numérique et santé. Il est passionné par l'informatique, notamment les systèmes d'information. Il favorise le travail en équipe et croit en la capitalisation des connaissances et du savoir-faire.

Avec xLM Europe, ses engagements bénévoles et son exposition aux communautés locales, Saindou Salime veut faire avancer l'aiguille de l'économie verte et de la durabilité dans toutes nos activités en s'appuyant sur des technologies PLM éprouvées. « En effet, notre raison d'être est de favoriser la technologie pour construire un avenir durable pour l'humanité et la planète », a commenté Saindou Salime.

À propos de xLM Solutions

xLM Solutions est un fournisseur de services complets de solutions PLM/PDM et de technologies d'entreprise, offrant des services supérieurs de bout en bout, depuis l'analyse des besoins et la sélection des technologies jusqu'à la mise en œuvre des solutions, la configuration et la personnalisation, ainsi que la migration des données, l'intégration avec d'autres solutions, le support et la maintenance. L'entreprise guide les fabricants dans la transformation numérique, en étendant la valeur des investissements technologiques. Les membres de l'équipe d'xLM Solutions vivent et respirent les subtilités de l'ingénierie, de la gestion des données et des systèmes de cycle de vie des produits. Depuis 2006, xLM Solutions utilise ses outils et méthodologies uniques pour accroître la productivité, réduire les coûts et augmenter le retour sur investissement de ses clients dans divers secteurs. L'expertise d'xLM Solutions couvre les offres de solutions de Dassault Systémes, notamment CATIA, 3DEXPERIENCE, SOLIDWORKS PDM et ENOVIA. Pour en savoir plus sur xLM Solutions, visitez le site https://www.xlmsolutions.com/

