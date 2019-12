Le principal promoteur immobilier thaïlandais, MQDC, construira la première cité de Thaïlande spécialement conçue pour une vie plus saine et plus heureuse à The Forestias

La présidente de MQDC, Mme Thippaporn Ahriyavraromp, a déclaré : « Nous sommes en train de construire la première cité au monde conçue à dessein pour une vie plus saine. »

« Elle est en train d'être conçue et construite par quelques-uns des experts les plus respectés au monde ainsi que par des institutions mondiales de premier rang pour garantir que chaque aspect contribue activement à une meilleure qualité de vie », a-t-elle ajouté.

Mme Ahriyavraromp a déclaré que MQDC a augmenté son investissement dans The Forestias « après avoir reçu de très bons commentaires de ses partenaires mondiaux, ce qui a encouragé le groupe sur la voie de la création d'un nouveau type de promotion immobilière entièrement axé sur le bien-être des résidents, de la communauté environnante et la durabilité ».

Parmi les caractéristiques les plus fascisantes de The Forestias figurent une zone forestière immense de 4,8 hectares plantée de jeunes arbres en son centre et qui soutient un système écologique riche et diversifié qui se développera naturellement dans les années à venir.

« C'est aussi la première fois dans le monde qu'une forêt de cette envergure est intégrée dans un développement urbain pour ramener la nature en ville, et c'est l'une des raisons pour lesquelles nous appelons The Forestias un quartier communautaire enchanté au beau milieu de la forêt », a-t-elle déclaré.

The Forestias inclut plusieurs complexes résidentiels composés de villas et d'immeubles en copropriété pensés pour plusieurs modes de vie et tailles de famille, mais également d' un espace commercial pour les bureaux, un complexe sportif, des activités liées à un style de vie sain, des boutiques de vente au détail et des restaurants ainsi que des installations de divertissement éducatif pour les familles dans un centre de vie familiale .

Il est également prévu d'établir un centre-ville pour des activités communautaires et culturelles , un théâtre, une salle d'événements, des marchés et une passerelle surélevée de 1,6 kilomètre reliant de nombreux complexes de la promotion immobilière tout en offrant une « promenade dans la nature » qui se faufile au-dessus de la forêt.

Une autre caractéristique pionnière du projet est un quartier résidentiel spécialement conçu pour rendre la vie plus sûre et plus pratique pour les personnes âgées, notamment grâce à des installations spécialisées pour les activités quotidiennes, un club-house et des soignants qualifiés.

Un hôtel 5 étoiles et un grand centre médical avec des installations ultramodernes et quelques-uns des médecins spécialistes les plus éminents de Thaïlande sont également projetés dans les plans.

Le directeur du projet The Forestias, M. Kittiphun Ouiyamaphun a déclaré : « Tous les éléments de The Forestias sont conçus dans le but commun de promouvoir la bonne santé et le bonheur des résidents à un niveau jamais atteint auparavant, notamment à travers l'aménagement d'espaces publics, l'aménagement de foyers, le choix des matériaux utilisés à l'intérieur et à l'extérieur des maisons, l'intégration de technologies de la vie du 21e siècle, la gestion de la lumière naturelle, du bruit, de la chaleur, des flux d'air, ainsi que de la qualité de l'air et de l'eau. »

Parmi les innovations les plus importantes de The Forestias figurent la manière dont les membres d'une famille appartenant à plusieurs générations sont rapprochés les uns des autres dans des complexes résidentiels soigneusement planifiés autour de la cité.

« Chaque composant est conçu spécifiquement pour les besoins d'une tranche d'âge particulière qu'il s'agisse de nouveaux arrivés sur le marché du travail, de jeunes mariés, de jeunes familles ou de parents plus âgés. Le fait de tous les placer dans The Forestias permet aux parents, aux enfants et aux petits-enfants de vivre ensemble tout en préservant leur indépendance et leur intimité », a ajouté M. Ouiyamaphun.

Il a déclaré : « La culture d'une immense forêt incluant une véritable forêt profonde et dont le coût s'élève à 33 millions de dollars américains constitue la pièce maîtresse de notre cité et aidera les gens à se rapprocher d'innombrables merveilles de la nature. »

M. Ouiyamaphun a déclaré que la forêt devrait agir comme un « poumon vert » aussi bien pour The Forestias que pour les communautés voisines tout en produisant un effet de refroidissement général sur toute la zone en plus d'aider à restaurer la nature au profit de tout.

« Tout en étant plus respectueux de notre planète, nous aidons également nos résidents à contribuer à la durabilité. Par exemple, nos systèmes énergétiques de pointe aideront les résidents et les visiteurs de cité dans son ensemble à réduire leurs émissions de dioxyde de carbone d'une quantité incroyable qui équivaut presque à ce qu'une forêt de 4800 hectares serait capable d'absorber », a-t-il déclaré.

Le PDG de MQDC, M. Visit Malaisirirat, a déclaré : « MQDC veut créer de grandes promotions immobilières et, en même temps, encourager de manière exemplaire la responsabilité sociale et le souci du bien-être de tous ».

« The Forestias est un pionnier de nouveaux concepts dans le développement immobilier qui améliorent la qualité de vie des résidents ainsi que de ceux des communautés environnantes, tout en favorisant la durabilité », a-t-il déclaré.

The Forestias est stratégiquement située sur le Couloir économique de l'Est, qui devrait devenir le couloir de développement connaissant la croissance la plus rapide en Thaïlande. The Forestias jouit d'un accès facile aux principales autoroutes et aux systèmes de transport en commun.

La construction des réseaux routiers et des pieux pour les infrastructures du projet est déjà achevée à 90 %.

Parmi les composants de marque de The Forestias figurent les immeubles en copropriété Whizdom, Mulberry Grove et Mulberry Grove Villas, les résidences The Aspen Tree et Six Senses Residences et un hôtel Six Senses.

