Le prix Erasmus 2022 est décerné à David Grossman

AMSTERDAM, 4 mars 2022 /PRNewswire/ -- La Fondation Praemium Erasmianum a décerné le prix Erasmus 2022 à l'écrivain israélien David Grossman. Le thème du prix de cette année est « Réparer un monde déchiré ». Personne n'incarne mieux ce thème que D. Grossman. Dans son travail, il cherche à comprendre les gens de l'intérieur et à considérer l'autre avec amour, par-delà les frontières de la guerre et de l'histoire. La Fondation Praemium Erasmianum souhaite rendre hommage à son métier et offrir aux lecteurs la possibilité de (re)découvrir son œuvre : « comme une consolation, et comme un guide sur la façon d'être humain. »

Né à Jérusalem en 1954, David Grossman compte une vingtaine de publications à son actif, allant de romans et de livres pour enfants à des recueils d'essais et des livres de voyage. Il a fait preuve d'un courage extraordinaire en abordant des sujets politiques inconfortables, parmi lesquels la vie quotidienne dans les territoires occupés et la minorité palestinienne en Israël, ainsi que des thèmes tels que l'amitié, le fait de vivre avec le passé et les liens qui unissent les générations. Dans son écriture, Grossman relie le personnel et l'universel. Il montre le deuil, la violence et la perte d'humanité, non pas comme des problèmes spécifiquement géographiques, mais comme des luttes humaines universelles. Cela fait de lui, comme d'Érasme, un véritable humaniste : Grossman révèle la nudité et la faillibilité de l'humanité, noble et monstrueuse à parts égales. Sa façon indulgente de saisir les personnages change les lecteurs.

David Grossman a débuté comme présentateur radio avant de se faire connaître sur la scène internationale en 1989 avec son roman Voir ci-dessous : L'amour, sur la Shoah vue à travers les yeux d'un enfant. Il a souvent exprimé son soutien à la paix au Moyen-Orient. En 2006, il s'est joint à Amos Oz pour appeler à la fin des attaques contre le Liban, peu après que son propre fils ait été tué au combat dans la même guerre. Cet événement est devenu le sujet de son livre Tombé hors du temps (2011), qui a été adapté pour la scène à de nombreuses reprises. M. Grossman a reçu plusieurs prix littéraires, dont le prix Médicis Étranger, le prix de la paix des libraires allemands et le Geschwister-Scholl-Preis. Son roman de 2015, Un cheval entre dans un bar , a remporté le prestigieux prix international Man Booker et a reçu des critiques élogieuses dans le monde entier.

À l'occasion de la remise du prix Erasmus en 2022, la Fondation Praemium Erasmianum organisera un programme varié consacré à David Grossman et au thème « réparer un monde déchiré ».

Le prix Erasmus est décerné chaque année à une personne ou une institution ayant apporté une contribution exceptionnelle aux sciences humaines ou aux arts. Sa Majesté le Roi des Pays-Bas est le parrain de la Fondation. Le prix Erasmus est doté de 150 000 euros. Le prix sera remis à l'automne 2022.

