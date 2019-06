Le prix Family Office Enlightened Governance 2019 Award a été attribué à Mohamed Al Ali dans le cadre du 9ème Sommet mondial sur l'investissement des Family Offices de Ritossa Family Office à Monaco

Giuseppe Ambrosio, consul honoraire de SVG, président de la Monaco Single & Multi Family Office Association et par ailleurs philanthrope, a présenté le prix qui honore les contributions de Mohamed Al Ali à notre société mondiale et à la communauté des family offices.

Avec pour thème « The Rise and Rise of Family Offices » (L'ascension toujours plus grande des family offices), le sommet de Monaco a rassemblé des familles éminentes du monde entier du 18 au 20 juin pour trois jours de débats et de discussions de haut niveau portant sur les évènements mondiaux actuels, les idées en matière d'investissement, les partenariats stratégiques et des thèmes philanthropiques. Le sommet a attiré plus de 600 milliardaires de haut rang, des cheiks, des familles royales et des chefs d'entreprise représentant plus de 4 millions USD de patrimoine d'investisseurs.

« Le 9ème Sommet mondial des family offices de Monaco a été une grande réussite pour Anthony Ritossa, pour les partenaires locaux et internationaux et pour tous ceux qui y ont participé. Les participants sont venus du monde entier pour des discussions de haut niveau sur les partenariats stratégiques qui changent le monde. Ces journées extraordinaires ont vu la signature d'accords représentant des milliards de dollars. L'Orient rencontre l'Occident est un thème qui sera approfondi dans les futurs Sommets et nous nous réjouissons à l'idée d'accueillir le groupe à Dubaï en novembre », a déclaré Mohamed Al Ali.

« J'attends avec impatience le Sommet de Dubaï qui se déroulera entre le 23 et le 25 novembre et je suis énormément reconnaissant à Mohamed Al Ali pour avoir contribué à la réussite de chaque Sommet. Son engagement et son soutien des partenariats stratégiques mondiaux et de la coopération commerciale et personnelle qui s'étend au-delà des frontières est vraiment admirable », a ajouté Sir Anthony Ritossa, président de Ritossa Family Office, une entreprise familiale créée il y a six cent ans durant l'empire vénitien en Europe.

Pour plus de détails sur le prochain 10ème Sommet mondial sur l'investissement des Family Offices sur invitation uniquement qui se tiendra à Dubaï du 23 au 25 novembre, veuillez contacter email@DubaiSummit.org .

