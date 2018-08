Le Prix LUI Che Woo annonce ses lauréats 2018

La Fondation pour l'éducation Pratham , qui remporte le Prix de l'énergie positive

, qui remporte le l'énergie positive L' Organisation météorologique mondiale , qui remporte le Prix de l'amélioration du bien-être

, qui remporte le l'amélioration du bien-être Hans-Josef Fell , qui remporte le Prix du développement durable

Le nom des lauréats du Prix LUI Che Woo 2018 a été dévoilé lors d'une conférence de presse tenue plus tôt aujourd'hui. Parmi les honorables invités étaient présents : Lui Che Woo, fondateur et président du Conseil des gouverneurs et du Conseil du prix du Prix LUI Che Woo, Moses Cheng Mo-chi, membre du Conseil des gouverneurs de LUI Che Woo Prize Limited et le professeur Lawrence J. Lau, président du Comité de recommandation du prix.

Le Prix de l'énergie positive 2018, qui cette année visait le domaine spécifique de l'Élimination de l'analphabétisme, a été décerné à la Fondation pour l'éducation Pratham. Œuvrant pour l'amélioration de la qualité de l'éducation et l'alphabétisation, la Fondation Pratham aide directement un million d'enfants à acquérir les compétences de base en lecture, écriture et calcul chaque année. Profondément attachée aux modèles éprouvés, elle est désormais l'une des plus grandes ONG d'Inde et se concentre sur des interventions de haute qualité et à faible coût destinées à combler les lacunes du système éducatif. Grâce à des modèles reproductibles et évolutifs qui mettent l'accent sur une responsabilisation axée sur les résultats, la Fondation Pratham connait un succès durable et largement influent dans le paysage éducatif de l'Inde, mais aussi au-delà de ses frontières, créant un modèle de démonstration adaptable dont peuvent s'inspirer les gouvernements.

Rukmini Banerji, PDG de la Fondation pour l'éducation Pratham, a déclaré : « Nous sommes à la fois surpris et ravis d'avoir remporté le Prix LUI Che Woo ! Nos valeurs et notre mission de faire du monde un endroit meilleur et plus positif sont très similaires à celles du prix et cette récompense qui nous est généreusement décernée par un prix international appuiera grandement la Fondation Pratham dans son travail pour une éducation de qualité auprès des enfants les plus nécessiteux. »

Le Prix de l'amélioration du bien-être 2018, dont le domaine spécifique était cette année la Réduction de l'impact des catastrophes naturelles, a été décerné à l'Organisation météorologique mondiale(OMM). L'OMM définit des normes mondiales et encadre la coopération internationale en aidant ses 191 États et territoires membres à mettre en œuvre les politiques adoptées, ce qui permet d'améliorer la surveillance, la prévision et la communication des risques météorologiques à l'échelle mondiale. Ses efforts constants ont été cruciaux pour réduire par dix le nombre de décès liés aux événements météorologiques, climatiques et hydriques extrêmes observés dans le monde au cours des cinquante dernières années.

Le Professeur Petteri Taalas, secrétaire général de l'Organisation météorologique mondiale, a déclaré : « C'est pour nous un honneur de nous voir décerner le Prix LUI Che Woo pour le travail de longue haleine mené par l'Organisation pour réduire les pertes humaines liées aux phénomènes météorologiques, climatiques et hydrologiques extrêmes. Comme toujours, notre priorité est d'aider nos membres à relever les défis liés à la météo, au climat et à l'eau. Avec le Prix LUI Che Woo, nous serons sans aucun doute encore mieux placés pour apporter notre expertise de pointe et notre soutien crucial. »

Le Prix du développement durable 2018, dont le domaine spécifique était cette année le Développement des énergies renouvelables, a été décerné à Hans-Josef Fell. Reconnu internationalement comme l'une des figures fondatrices du mouvement mondial des énergies renouvelables, M. Fell est un pionnier de l'environnement depuis les années 1970. En 1994, il fonde la première communauté énergétique du monde à produire de l'énergie solaire, ce qui transforme le marché des énergies renouvelables, et il lutte avec succès pour l'adoption de la loi sur les énergies renouvelables au Parlement allemand. Cette loi a depuis été copiée plus de 100 fois à travers le monde, contribuant à l'évolution des pratiques en matière d'énergie renouvelable dans le monde entier. Grâce à son travail, l'Allemagne devient en 2000 la première économie du monde en matière d'énergies renouvelables. Fort de ce succès, M. Fell partage ses meilleures pratiques et négocie avec les gouvernements et les parlements du monde entier pour accélérer la transition mondiale vers une énergie 100 % renouvelable, étendant son influence à l'échelle mondiale.

M. Hans-Josef Fell a déclaré : « J'ai consacré toute ma vie à promouvoir les énergies durables dans le but de parvenir un jour à 100 % d'énergies renouvelables dans le monde entier. C'est un grand honneur de recevoir le Prix LUI Che Woo. Cela me donnera davantage de poids dans mes activités futures pour mobiliser les gens et œuvrer pour un monde durable et pacifique. Merci beaucoup. »

Lui Che Woo, fondateur et président du Conseil des gouverneurs et du Conseil du prix du Prix LUI Che Woo a déclaré : « Les lauréats de cette année, qui ont été unanimement sélectionnés par le Conseil du prix, ont énormément contribué à améliorer la durabilité et le bien-être de l'humanité et à répandre de l'énergie positive. Je suis vraiment reconnaissant des efforts concertés du Conseil du prix, du Comité de recommandation du prix et des Jurys de sélection qui ont rendu possible la reconnaissance de ces lauréats exceptionnels. Félicitations encore une fois. »

« Le Prix Lui Che Woo sème des graines de bienveillance dans l'espoir de propager cette énergie positive à un plus grand nombre de personnes ; mais ce qui a véritablement contribué à étendre son influence, c'est le soutien que vous avez apporté au prix et à ses lauréats dans la conduite de leurs activités si importantes. »

À l'avenir, le prix continuera d'évoluer et d'élargir la portée de chaque catégorie de prix afin de pouvoir nominer un plus grand nombre de personnes et d'organisations et récompenser leurs exceptionnelles contributions dans un large éventail de domaines.

La période de nomination pour le Prix LUI Che Woo 2019 débutera en septembre prochain. Les nominations se font uniquement sur invitation. Le Prix LUI Che Woo enverra des invitations à plus de 1000 proposants, dont des responsables d'universités, d'institutions universitaires et d'organisations professionnelles. Les propositions seront examinées indépendamment de l'origine ethnique, de la religion et de la nationalité (pour les individus) ou du lieu d'établissement (pour les organisations).

Pour télécharger des ressources multimédias sur l'événement, cliquez sur le lien suivant : https://www.webcargo.net/l/pV5OEyIUW9

Pour en savoir plus sur le Prix LUI Che Woo, consultez le site officiel www.luiprize.org.

À propos du Prix LUI Che Woo

Fondé par LUI Che Woo en 2015, le « Prix LUI Che Woo - Prix pour une civilisation mondiale » est un prix international multisectoriel innovant – le premier dans son genre – destiné à promouvoir une civilisation mondiale et encourager les gens à construire un monde plus harmonieux. Son but est de reconnaître et mettre à l'honneur des individus ou des organisations du monde entier pour leurs contributions exceptionnelles et encourager la poursuite de leur travail avec trois objectifs : le développement durable du monde, l'amélioration du bien-être de l'humanité et la promotion d'une attitude positive et de la bienveillance.

Chaque lauréat a reçu une récompense de 20 millions de dollars de Hong Kong (environ 2,56 millions de dollars américains), un certificat et un trophée. Chaque prix est attribué à un seul destinataire, qui peut aussi bien être un individu qu'une organisation.

Le Prix LUI Che Woo est administré et géré par LUI Che Woo Prize Limited, une société de bienfaisance à responsabilité limitée constituée à Hong Kong. La société est dirigée et supervisée par le Conseil des gouverneurs.

Pour toute question, veuillez contacter les représentants des relations publiques de Golin :

Cyndi Cheng +852 2501 7929 CCheng@golin.com Christi Ho +852 2501 7906 CHo@golin.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/734905/Member_of_the_Board_of_Governors___LUI_Che_Woo_Prize_Limited.jpg



Logo - https://mma.prnewswire.com/media/733228/LCWP_Logo.jpg



Photo - https://mma.prnewswire.com/media/734904/Dr_Lui_Che_Woo.jpg



Photo - https://mma.prnewswire.com/media/734916/Professor_Lawrence_J_Lau.jpg



Photo - https://mma.prnewswire.com/media/733232/Pratham_Education_Foundation_Winner_of_2018_LUI_Che_Woo_Prize_Positive_Energy_Prize.jpg



Photo - https://mma.prnewswire.com/media/733231/World_Meteorological_Organization.jpg



Photo - https://mma.prnewswire.com/media/733235/Hans_Josef_Fell_Winner_of_2018_LUI_Che_Woo_Prize_Sustainability_Prize.jpg