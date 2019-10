Le Prix LUI Che Woo tient sa cérémonie de remise du Prix 2019

La cérémonie de remise du prix s'est déroulée en présence d'invités d'honneur, dont l'Honorable Carrie Lam Cheng Yuet-ngor, cheffe de l'exécutif de la Région administrative spéciale de Hong Kong, l'Honorable Tung Chee-hwa, vice-président du 13e Comité national de la Conférence politique consultative du peuple chinois (CCPPC), le Professeur TAN Tieniu, vice-ministre du Bureau de liaison du gouvernement populaire central à Hong Kong, M. Huang Lanfa, vice-président du Comité de liaison de la CCPPC avec Hong Kong, Macao, Taïwan et les pays étrangers, M. Yang Yirui, commissaire adjoint du Bureau du commissaire du ministre des Affaires étrangères dans la Région administrative spéciale de Hong Kong, le Dr Lui Che-woo, fondateur du Prix LUI Che Woo et président du conseil d'administration et du Comité du Prix LUI Che Woo et le Professeur Lawrence J. Lau, président du Comité de recommandation du Prix. D'autres membres respectés des organes directeurs du Prix LUI Che Woo étaient également présents.

Le Dr Lui Che-woo, fondateur du Prix, a prononcé quelques mots éloquents lors de la cérémonie de remise du Prix : « Il y a quelques années, j'ai fondé le Prix LUI Che Woo en m'appuyant sur ma foi en 'une sérénité durable et une harmonie partagée'. J'espère que tout un chacun peut rechercher la paix intérieure en devenant plus aimant et plus compréhensif et j'espère que nous pouvons chérir tous ensemble ce que le monde a à offrir. Sachant que les réalisations durement gagnées par les lauréats s'inscrivent dans ma vision du prix, je ne ressens que du bonheur ».

Mme Carrie Lam a également prononcé un discours lors de la cérémonie et elle a félicité les lauréats de la présente édition en déclarant : « C'est la troisième fois consécutive que je participe à la cérémonie de remise du Prix Lui Che Woo. Et je dois dire que c'est un honneur et un plaisir d'être ici, de voir à quel point la vision du Dr Lui se concrétise magnifiquement. C'est aussi un privilège de me joindre à vous pour célébrer celles et ceux qui, grâce à leur détermination et leur passion, servent si brillamment un bien plus grand ».

Les lauréats du Prix LUI Che Woo 2019

Les trois lauréates du Prix LUI Che Woo 2019 ont toutes assisté à la cérémonie de remise du Prix ce soir - l'ancienne secrétaire américaine à l'Intérieur Sally Jewell, présidente-directrice générale représentant The Nature Conservancy, Mme Jennifer A. Doudna et Mme Fan Jinshi - pour recevoir leurs prix respectifs.

Le Prix 2019 dans la catégorie Durabilité a été décerné à The Nature Conservancy. Organisation mondiale à but non lucratif qui se consacre à la conservation de la terre et de l'eau, The Nature Conservancy collabore avec un certain nombre d'organisations et de particuliers pour lutter contre le changement climatique, la rareté de l'eau, les pénuries alimentaires et d'autres problèmes de conservation. Son réseau englobe plus d'un million de membres et s'étend sur six continents, ce qui en fait l'un des groupes environnementaux les plus efficaces et les plus étendus au monde. À Hong Kong, The Nature Conservancy soutient les futurs leaders environnementaux par le biais d'initiatives pédagogiques.

« Je tiens à remercier chaleureusement le Dr Lui et à le féliciter pour son engagement indéfectible à faire du monde un endroit meilleur », a déclaré l'ancienne secrétaire américaine à l'Intérieur Sally Jewell, présidente-directrice générale de The Nature Conservancy, qui a accepté le prix au nom de son entreprise. « Le changement est possible. Mais il faut du courage, de l'engagement et surtout des qualités de meneur. Mes collaborateurs et moi-même pensons que Hong Kong et toute la région Asie-Pacifique peuvent conduire le monde vers un avenir plus durable », a-t-elle ajouté.

Le Prix 2019 dans la catégorie Amélioration du bien-être a été décerné à Mme Jennifer A. Doudna, co-inventrice de la technologie CRISPR-Cas9, une technologie révolutionnaire d'édition du génome qui permet d'ajouter, de retirer ou de modifier du matériel génétique dans les cellules animales et végétales. Ayant redonné de l'espoir à des millions de personnes, son travail a un grand nombre d'applications pour améliorer le bien-être humain. La technologie CRISPR-Cas9 est considérée comme l'une des découvertes les plus gigantesques au monde pour son potentiel de traitement ou de prévention de maladies comme la fibrose kystique, la drépanocytose (anémie falciforme) et même le VIH et le cancer, et pour aider à élaborer des plantes résistantes au changement climatique et ayant une meilleure valeur nutritive.

En recevant son prix lors de la cérémonie de remise du Prix, Mme Jennifer A. Doudna a déclaré : « Je pense que le message positif du Dr Lui Che-woo et nos efforts collectifs à l'égard de la construction d'un monde plus harmonieux peuvent améliorer notre santé, notre bonheur et notre réussite future. Cette soirée nous donne l'occasion de réfléchir à la façon dont notre approche et le travail en tant que tel peuvent contribuer à assurer un avenir meilleur ».

Le Prix 2019 dans la catégorie Énergie positive a été décerné à Mme Fan Jinshi. Irradiant une énergie positive et faisant preuve d'une détermination sans faille face à d'innombrables difficultés sociales, culturelles et financières, Mme Fan a consacré 56 ans de sa vie aux grottes de Mogao à Dunhuang, en Chine. Cet important site culturel abrite l'une des plus importantes collections au monde de la culture bouddhiste et d'autres objets historiques. En outre, l'engagement héroïque de Mme Fan en faveur de l'étude et de la préservation du site a non seulement été bénéfique pour celui-ci, mais a aussi permis une plus grande compréhension des grottes à l'échelle planétaire. Ses contributions majeures à la préservation numérique et à sa large diffusion ont établi de nouvelles normes en matière de préservation culturelle.

Mme Fan a accepté son Prix en personne ce soir en déclarant : « C'est pour moi un grand honneur de protéger, étudier et faire connaître les grottes de Mogao à Dunhuang. Cette tâche difficile mais utile mérite non seulement que je lui aie consacré une très grande partie de ma vie, mais aussi les contributions continues des générations futures ».

Répandre l'énergie positive et l'harmonie par la danse

Les invités à la cérémonie de remise du Prix ont pu apprécier un spectacle spécial, présenté par le Taiwan First Deaf Dance Group et des talents locaux. Fondatrice et première danseuse, Mme Lin Chinglan est née avec une déficience auditive sévère, mais elle ne s'est pas résignée à ce que le handicap la définisse. Elle s'est consacrée à l'art de la danse et a surmonté d'innombrables difficultés pour devenir danseuse professionnelle. Elle a fondé sa propre troupe de danse, offrant une plate-forme créative aux danseuses et danseurs malentendants pour leur permettre de s'exprimer.

Porte-parole réputée qui donne aux autres les moyens de réaliser leurs rêves, Mme Lin Chinglan fait preuve d'une énergie positive infinie par sa détermination..

Pour obtenir des images et des vidéos en haute résolution, veuillez visiter :

Photos : https://www.webcargo.net/l/pyFF5rKgL6/

Vidéos : https://www.webcargo.net/l/1Mi6ui09qG/&https://www.webcargo.net/l/sH5tVKpEeB/

Pour en savoir plus sur le Prix LUI Che Woo, veuillez consulter le site officiel en cliquant sur www.luiprize.org.

À propos du LUI Che Woo Prize

Fondé par le Dr LUI Che-woo en 2015, le « LUI Che Woo Prize -- Prize for World Civilisation » (Prix LUI Che Woo -- Prix pour la civilisation mondiale) est un prix international plurisectoriel qui récompense le progrès de la civilisation mondiale et le désir d'inciter l'être humain à construire un monde plus harmonieux. Ce prix novateur a lieu chaque année dans le but de reconnaître et d'honorer des personnes ou des organisations du monde entier pour leurs contributions remarquables et d'encourager la poursuite de leurs travaux dans trois objectifs : le développement durable du monde, l'amélioration du bien-être de l'humanité, ainsi que la promotion de l'attitude de vie positive et le renforcement de l'énergie positive.

Chaque lauréat reçoit un prix en espèces de 20 millions de dollars de Hong Kong (soit près de 2,56 millions USD), un certificat et un trophée. Chaque prix est attribué à un seul récipiendaire qui peut être une personne ou une organisation.

Le LUI Che Woo Prize est administré et géré par LUI Che Woo Prize Limited, une société de bienfaisance à responsabilité limitée par garantie qui est enregistrée à Hong Kong.

Pour en savoir plus, veuillez visiter : www.luiprize.org

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1005007/LCWP_Logo.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1005746/1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1005747/2.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1005748/3.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1005749/4.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1005750/5.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1005751/6.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1005752/7.jpg

Related Links

http://www.luiprize.org



SOURCE LUI Che Woo Prize Limited