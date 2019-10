Le Prix Nobel Louis Ignarro rejoint le comité scientifique de la « Fondazione Internazionale Menarini »

Né à Brooklyn (New York), fils d'immigrés italiens, Louis Ignarro découvre son goût pour la chimie à l'âge de huit ans en réalisant ses premières expériences avec un jeu pour enfants. Cette passion ne s'est jamais éteinte et, après une brillante carrière académique à l'université Columbia de New York et de longues périodes de recherche dans d'autres universités américaines prestigieuses, il rejoint l'université de Californie à Los Angeles (UCLA). C'est à cette époque qu'il a reçu le prix Nobel de médecine et de physiologie « pour sa contribution à la découverte du fonctionnement de la molécule d'oxyde nitrique dans le système cardiovasculaire ». C'est à ses études que l'on doit le développement de médicaments couramment utilisés dans le traitement de la dysfonction érectile et de l'hypertension. Louis Ignarro est l'un des fondateurs de la Nitric Oxide Society et est actuellement professeur de pharmacologie au département de pharmacologie médicale moléculaire de l'École de médecine de l'UCLA.