Le prix ToyAward de Spielwarenmesse décerné aux nouveautés à fort potentiel de croissance

Les lauréats de cette année ont été choisis par un jury de 16 professionnels composé de scientifiques, d'économistes, de pédagogues, de représentants du commerce international, d'une bloggeuse et d'un expert en matière de sécurité des jouets. Le jury évalue les nouveautés en fonction de leur originalité, leur sécurité, leur potentiel commercial, de leur visibilité conceptuelle, de leur qualité de réalisation et de leur aspect ludique. Les exposants se sont portés candidats avec 772 produits pour le ToyAward de Spielwarenmesse. Il s'agit d'un des prix les plus en vue de la branche du jouet et il est reconnu comme marque de qualité au niveau international.

Catégorie Baby & Infant (0-3 ans)

PLAYMOBIL 1.2.3 AQUA, PLAYMOBIL

PLAYMOBIL 1.2.3 AQUA de PLAYMOBIL fait découvrir le monde de l'eau aux plus petits. A l'aide d'une manivelle ils créent un courant d'eau qui entraîne joyeusement dans son sillage des bateaux et des figurines. Les différentes fonctions utilisées par les enfants sont marquées en rouge. Le jeu de base avec son escalier, ses bateaux et les figurines peut être complété par une roue, un toboggan et d'autres accessoires. Le concept du jeu a convaincu le jury. En effet „ il allie qualité de réalisation et caractère intuitif du jeu".

Catégorie PreSchool (3-6 ans)

Knight's Castle Ball Track, Gollnest & Kiesel

Le circuit à billes modulaire Knight's Castle Ball Track de Gollnest & Kiesel est réalisé à partir d'éléments légers en bois et se présente sous forme d'une forteresse. Les tours et autres éléments de la forteresse peuvent être assemblés de différentes manières à l'aide d'un mécanisme d'assemblage très simple à utiliser. Les billes en bois multicolores roulent d'une tour à l'autre. Selon le jury „ les enfants peuvent ainsi développer leur motricité et se familiariser avec l'espace tridimensionnel".

Catégorie SchoolKids (6-10 ans)

Balloon Puncher, Silverlit Toys Manufactory

Les Balloon Puncher de la société Silverlit Toys Manufactory donnent vie à la chambre des enfants. Deux ballons sont montés en guise de têtes sur des corps mobiles et téléguidés. Le but du jeu consiste à faire éclater le ballon de l'adversaire par un jeu de boxe. „Le mix entre jeu de ballon, technologie et concept amusant réjouie les enfants" selon le jury.

Catégorie Teenager & Adults (à partir de 10 ans)

Mystery House: Adventures in a Box, Cranio Creations

Le Mystery House: Adventures in a Box de Cranio Creations rappelle Escape Rooms mais dans une version à utiliser à la maison. Les cartes sont placées sur le terrain de jeux 3D selon un système de coordonnées. Chaque joueur est autorisé par la suite à chercher des indices. Celui qui trouve un indice, fait entrer les coordonnées de la carte dans une application sur tablette et obtient ainsi des pistes qui aident à résoudre d'autres énigmes. Selon le jury „ les possibilités offertes par le jeu sont infinies".

Catégorie Startup (pour des entreprises de moins de 5 ans)

Calculix number bricks, ESM Visions

Les enfants peuvent apprendre les mathématiques de façon ludique avec le Calculix number bricks de ESM Visions. En empilant les cubes en bois, dont la taille varie en fonction du chiffre, on obtient toujours la même hauteur pour un même résultat. Par exemple en empilant 2+2+2 on obtient la même hauteur qu'en empilant 3+3. Les soustractions, multiplications et divisions deviennent un véritable jeu d'enfant. Le jury résume:" il s'agit d'un jeu non seulement esthétique mais apportant aussi une grande valeur éducative".

Les lauréats du ToyAward se retrouvent cette année réunis dans la TrandGallery du hall 3A. Les nouveautés choisies sont représentatives de la vaste nomenclature de produits présentés par les exposants dans les douze catégories de produits de la Spielwarenmesse.

