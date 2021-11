Le probiotique pour bébé Jacquemaire amélioré favorise la croissance saine des bébés

Le plus grand changement dans le cadre de cette amélioration est sa formule. Jacquemaire a transformé les deux bactéries originales en cinq bactéries importées, dont le Lactobacillus rhamnosus HN001, le Bifidobacterium lactis HN019, le Bifidobacterium animalis Bb-12, le Bifidobacterium breve M-16V et le Lactobacillus fermentum CECT5716, qui peuvent équilibrer la microflore intestinale, améliorer la constipation et la diarrhée, réduire les infections gastro-intestinales des bébés, mais aussi améliorer l'auto-protection du corps. Pendant ce temps, Jacquemaire a spécialement ajouté le Sparassis crispa et les deux prébiotiques pour améliorer l'immunité, réduire les symptômes allergiques et favoriser la croissance et la reproduction des probiotiques dans le tractus intestinal. Chaque percée innovante et chaque amélioration visent juste à offrir de meilleurs soins aux bébés.

Jacquemaire a été cofondée en France en 1881. Elle se concentre sur la recherche dans le domaine des aliments nutritifs pour les nourrissons et les enfants, et contribue au développement d'aliments nutritifs pour les nourrissons et les enfants. En 2020, la marque Jacquemaire est officiellement entrée sur le marché chinois et a lancé « Jacquemaire » avec une toute nouvelle image et a mis un nouveau cap avec le concept de marque « Basé sur des recherches spéciales européennes centenaires, chaque bouchée se fait avec détente et facilité ». Pendant ce temps, Jacquemaire s'est associée au célèbre acteur chinois Dong Xuan, qui a été invité comme porte-parole de la marque, et a prêté attention à la nutrition de chaque bouchée de bébés chinois. À l'avenir, Jacquemaire poursuivra le gène de recherche centenaire de la marque afin d'assurer la coexistence d'une nutrition sûre et délicieuse, et de protéger la croissance saine des bébés.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1686702/image_5019359_8503779.jpg

SOURCE Jacquemaire