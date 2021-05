Le Procede Audio-actif Bio Music One Lance Un Titre Gratuit Sur L'apple Store Et Google Play

Des études menées par l'OMS révèlent une augmentation des signes de stress , de dépression et d' anxiété dans l'ensemble de la société. Un adulte sur trois manifeste des signes de détresse psychologique . Ce chiffre s'accroît à un sur deux chez les plus jeunes. Chacun est concerné, autant dans sa vie privée que professionnelle. Les secteurs de l' éducation , de la santé et des affaires connaissent un épuisement généralisé qui suscite de nombreuses préoccupations et remises en question.

Bio Music One vise à aider à maintenir un meilleur équilibre et bien-être. Son utilisation ne demande aucun effort particulier. A tout moment et en tous lieux - chez soi, au travail ou pendant les loisirs - Bio Music One apporte son soutien via deux modes d'écoute clés :

Inaudible et Continu, pour une libération du stress soutenue sans interférer avec les activités quotidiennes, Écoute Consciente, pour accélérer la libération du stress et faciliter les prises de conscience pendant l'écoute attentionnée d'un titre ou d'un album.

Grâce à une utilisation intuitive, les utilisateurs peuvent expérimenter des changements positifs notables sur les plans personnel, relationnel et professionnel, à leur rythme et selon leurs besoins.

Un mental apaisé, un meilleur sommeil et un regain de vitalité ne sont que quelques-uns des avantages démontrés par de nombreux tests sonores et dont plus de 6000 témoignages attestent.

Les utilisateurs peuvent maintenant télécharger l'application Bio Music One et faire l'expérience offerte d'une Ecoute Bio Active libératrice.

Apple Store : https://apps.apple.com/app/id1568299561

Play Store : https://play.google.com/store/apps/details?id=biomusicone.com

À propos de Bio Music One :

Bio Music One est le résultat de vingt ans de recherche et développement. Le procédé est créé dans un studio d'enregistrement dans des conditions optimales dignes d'un laboratoire scientifique, pour réaliser des productions musicales aux effets bioactifs. Nous sommes experts dans l'émission et le séquençage de vibrations sonores bénéfiques pour les humains, les animaux et l'environnement. Pour en savoir plus : https://www.biomusicone.com/journalisme.

Contact:

Jean-Louis Fargier

Directeur – Co-créateur Bio Music One,

[email protected]

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/1519774/Bio_Active_Music.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1519775/Bio_Music_One_Logo.jpg

PDF: https://mma.prnewswire.com/media/1519819/Article_BioMusicOne_PRNewswire_May2021_FR.pdf

SOURCE Bio Music One