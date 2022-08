Le produit pour développeur de Blues Wireless accélère le prototypage de grappes de dispositifs IoT à faible puissance

BEVERLY, Massachusetts, 18 août 2022 /PRNewswire/ -- Une startup IoT à croissance rapide spécialisée dans les solutions sans fil embarquées, Blues Wireless a annoncé aujourd'hui la disponibilité générale de son nouveau produit, Sparrow . Sparrow est une solution efficace et économique au problème du dernier kilomètre qui consiste à connecter à Internet un groupe de capteurs à faible coût et à faible puissance pour le transport de données partagées vers le cloud. Le kit de développement fournit une solution complète, avec du matériel de référence, des exemples de micrologiciels et une application web facile à déployer.

The power-efficient Sparrow Gateway provides cellular or Wi-Fi backhaul and orchestrates LoRa-based communication with Sparrow Sensors.

Les capteurs sont organisés en grappes et les données des capteurs LoRa sont acheminées par des passerelles cellulaires peu coûteuses alimentées par le Notecard . L'expérience unique du développeur de la Notecard a été conçue pour simplifier le cellulaire, en démocratisant une capacité qui n'était auparavant accessible qu'aux sociétés d'ingénierie sophistiquées. Cette expérience simple pour le développeur permet une rapidité sans précédent du concept au déploiement.

Les clients qui profitent de cette rapidité d'exécution ont demandé si Blues pouvait également être en mesure de fournir cette expérience de développement pour toutes les formes de solutions sans fil, sans se limiter au cellulaire. C'est exactement ce que fait l'initiative Sparrow, qui étend cette expérience de développement à toute une série de nouveaux cas de figure utilisant la technologie sans fil. Au-delà de la simplification du cellulaire, la gamme complète des offres Notecard simplifie maintenant le sans-fil à travers les technologies cellulaires, Wi-Fi et LPWAN.

« Lors de la création de solutions IoT sans fil, les développeurs se heurtent parfois à des cas de figure qui nécessitent une connectivité à moindre coût que celle qu'ils peuvent obtenir avec un module cellulaire ou Wi-Fi dans chaque appareil », a déclaré Brandon Satrom , vice-président de l'ingénierie de l'expérience chez Blues Wireless. « Sparrow fournit des capteurs LoRa à faible coût pour ces types d'utilisation et exploite la Notecard pour le transfert de données dans le cloud, afin de simplifier et d'accélérer le processus de création d'applications basées sur des grappes de dispositifs. »

Cela est particulièrement évident pour plusieurs cas de regroupement de dispositifs à emplacement fixe, tels que la détection d'occupation ou les solutions de gestion des établissements utilisant des capteurs de fumée. Les offres de Sparrow permettent de réaliser des économies considérables par capteur, avec une prise en charge de LoRa à partir de 1 dollar par capteur.

Le kit de développement Sparrow est maintenant disponible à l'achat dans la boutique en ligne de Blues Wireless pour l'accélération des prototypes.

À propos de Blues Wireless

Fondée en 2019, Blues Wireless accélère le chemin vers l'IoT en fournissant des solutions complètes simples, sécurisées et abordables pour connecter les appareils au cloud. Notecard, leur produit phare, est un système sur module (SoM) hautement sécurisé avec une connectivité cellulaire mondiale intégrée. La connectivité prépayée et la tarification basée sur la consommation permettent aux entreprises de s'affranchir de la complexité de la gestion des abonnements par mois et par appareil. Les cas d'utilisation en entreprise vont du suivi des actifs et de la surveillance des conditions à l'IA en périphérie et au contrôle à distance. Le siège social de Blues Wireless se trouve à Boston, dans le Massachusetts. Créez un monde connecté avec Blues Wireless. Envoyez un courriel à [email protected] ou consultez le site blues.io pour plus d'information.

