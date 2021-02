Le programme de citoyenneté par investissement de Saint-Christophe-et-Niévès permet aux Nigérians d'étendre la présence de leurs entreprises

LONDRES, 1er février 2021 /PRNewswire/ -- Dans un récent webinaire tenu le 29 janvier, animé par le Guardian Nigeria et CS Global Partners , le premier ministre de Saint-Christophe-et-Niévès, Timothy Harris, a parlé des nombreuses façons dont les Nigérians peuvent tirer profit d'un investissement dans le programme de citoyenneté par investissement (CBI) des deux îles. Cela fait près de quatre décennies que Saint-Christophe-et-Niévès invite les investisseurs et leurs familles à obtenir la citoyenneté de l'État après avoir contribué à son économie par le biais du fonds pour la croissance durable .

Le webinaire, intitulé « Nigerian Citizens: Build a Platinum Legacy and Broaden Your Horizons by Investing in St Kitts and Nevis », a porté un regard sur les mesures incitatives proposées aux entreprises par le programme CBI. Un des avantages du programme est une plus grande liberté de voyage : le passeport de Saint-Christophe-et-Niévès donne accès à près de 160 pays, permettant aux investisseurs nigérians d'étendre leurs activités à l'échelle mondiale et de pénétrer de nouveaux marchés. En plus de leur donner le droit de vivre et de travailler dans le pays, Saint-Christophe-et-Niévès offre aux ressortissants nigérians un environnement favorable aux affaires qui les aide à établir une entreprise prospère sur les îles, à profiter d'incitations fiscales et à mener leurs activités dans l'une des économies les plus fortes des Caraïbes.

Au sujet des occasions d'affaires offertes aux Nigérians, le premier ministre Timothy Harris a déclaré : « Ceux qui investissent dans le programme le font dans un État qui protège leur investissement et qui leur donne la possibilité de rapatrier leurs profits à leur pays d'origine ou de les transférer dans n'importe quel autre pays. Ils investiront dans un pays proche des États-Unis d'Amérique qui maintient des relations solides sur le plan financier, le plan diplomatique et dans d'autres domaines avec tous les principaux centres financiers du monde. […] Nous offrons un environnement où l'investisseur peut participer et accéder facilement au reste de la communauté internationale. »

Au cours du webinaire, Les Khan, PDG de l'unité Citoyenneté par investissement de Saint-Christophe-et-Niévès, a parlé du processus de demande et du cadre de diligence raisonnable à plusieurs niveaux. Micha Emmett, PDG de CS Global Partners, a également pris la parole pour explorer le besoin croissant des investisseurs d'avoir une deuxième citoyenneté afin de diversifier leur fortune et d'assurer la sécurité de leur famille.

Saint-Christophe-et-Niévès occupe depuis 1984 une position de chef de file dans le secteur de l'immigration d'investissement. La riche expérience du pays et sa capacité à évoluer en phase avec les besoins du marché ont permis au programme CBI d'être reconnu mondialement comme une marque Platinum Standard. En plus de gérer le programme CBI le plus ancien au monde, Saint-Christophe-et-Niévès est un pays démocratique et sûr, qui respecte l'État de droit.

www.csglobalpartners.com

SOURCE CS Global Partners