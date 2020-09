Le programme de citoyenneté par l'investissement de Saint-Kitts-et-Nevis est le plus rapide au monde, selon l'indice CBI 2020

Dans l'indice CBI 2020, le programme CBI de la Fédération s'est classé premier ou premier ex-aequo pour la rapidité et la simplicité de son traitement, la fiabilité de sa diligence raisonnable et la certitude de ses résultats, grâce à une expérience inégalée de 36 ans. Il a également obtenu les meilleures notes pour ne pas avoir exigé des demandeurs qu'ils voyagent et résident pendant une période minimale.

L'indice CBI a examiné l' offre limitée dans le temps de Saint-Kitts-et-Nevis qui permet à des familles de quatre personnes au maximum d'obtenir la citoyenneté pour 150 000 dollars au lieu de 195 000 dollars grâce à l'option de fonds. Le rapport reconnaît l'importance croissante pour les investisseurs de pouvoir obtenir la citoyenneté pour leur famille également. Saint-Kitts-et-Nevis permet aux futures générations des demandeurs retenus d'hériter de la citoyenneté.

Le Premier ministre, l'honorable Timothy Harris, a ajouté : "Saint-Kitts-et-Nevis n'est pas seulement un endroit où les investisseurs peuvent s'épanouir, mais aussi un foyer accueillant pour leurs enfants et petits-enfants. Nous avons rendu nos rues plus sûres et renforcé notre État de droit. Nous continuons à investir dans l'éducation et les soins de santé. Notre économie est résistante, même aux chocs extérieurs comme une pandémie mondiale"

Les Khan, le PDG de l'Unité de citoyenneté par investissement (CIU) de Saint-Kitts-et-Nevis, a déclaré : Nous continuons à nous concentrer sur ce qui compte le plus pour les investisseurs, tout en veillant à maintenir notre marque "Platinum Standard". Notre offre limitée dans le temps arrive à un moment où les investisseurs accordent plus d'importance que jamais à la sécurité des familles. C'est pourquoi nous avons décidé de leur permettre temporairement d'ajouter jusqu'à trois membres de leur famille pour le même montant de contribution qu'un seul demandeur"

Dans le cadre de la procédure de demande accélérée, les investisseurs peuvent obtenir la citoyenneté - et leur passeport, une procédure distincte du CBI - dans un délai de 60 jours. Les demandeurs doivent d'abord se soumettre à un processus de diligence raisonnable à plusieurs niveaux. La CIU a introduit une disposition temporaire, instituée dans le cadre du Covid-19, en vertu de laquelle les personnes autorisées - qui doivent obligatoirement passer par la CIU - peuvent soumettre des demandes en ligne. Toutefois, la CIU ne délivrera pas d'agrément sans avoir reçu la demande physique à une date ultérieure.

Une fois qu'ils sont retenus, les citoyens économiques obtiennent le droit de vivre, de travailler et d'étudier à Saint-Kitts-et-Nevis. Ils peuvent également voyager sans visa ou avec un visa à l'arrivée dans près de 160 pays et territoires, et bénéficier de tous les avantages économiques et sociaux en tant que citoyens autochtones. Pour en savoir plus sur le programme "Citoyenneté par investissement" de Saint-Kitts-et-Nevis, veuillez consulter site Web de la CIU .

[email protected] , www.ciu.gov.kn

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1249823/St_Kitts_and_Nevis__2020_CBI_Index.jpg

SOURCE The Government of St Kitts and Nevis