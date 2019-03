Le programme de dentisterie numérique sera présenté au salon international de la dentisterie 2019

Des ressources pédagogiques essentielles de l'American College of Prosthodontists à la disposition de la communauté dentaire mondiale

COLOGNE, Allemagne, 7 mars 2019 /PRNewswire/ -- L'American College of Prosthodontists (ACP ou collège américain des prosthodontistes) présentera le nouveau programme de dentisterie numérique le 13 mars au salon international de la dentisterie (IDS) 2019 à Cologne, en Allemagne. Cette ressource éducative pionnière sera disponible sans frais pour les écoles dentaires du monde entier.

« Les écoles dentaires d'Amérique du Nord ont eu beaucoup de succès dans la mise en œuvre du programme de dentisterie numérique et nous sommes ravis de rendre cette ressource accessible à toutes les écoles dentaires du monde », a déclaré le président de l'ACP, Nadim Z. Baba, DMD, MSD, FACP. « Les patients du monde entier bénéficieront de l'amélioration de la communication, du confort et de la qualité des soins de santé bucco-dentaire que les praticiens obtiennent grâce à ce programme. »

Le programme de dentisterie numérique prépare les étudiants en dentisterie et les internes spécialisés à utiliser une technologie numérique avancée dans les soins aux patients, et ce, tout au long du diagnostic, de l'évaluation et du traitement. Actuellement disponible dans 90 pour cent des écoles dentaires aux États-Unis et au Canada, le programme donne aux éducateurs les ressources nécessaires pour dispenser un enseignement dentaire axé sur les technologies numériques émergentes. Il a été développé par un groupe de travail d'éducateurs en prosthodontie ainsi que la participation de dizaines d'institutions et d'individus. Il est soutenu par « Fundamentals of CAD/CAM Dentistry » (fondamentaux de la dentisterie CAO/FAO), un livre électronique pour Apple Books et Amazon Kindle.

Les parties intéressées peuvent RSVP à digitalcurriculum@prosthodontics.org pour une présentation du programme de dentisterie numérique le mercredi 13 mars à 14 h. Il se tiendra dans la Congress Saal, salle/hall 1, au 4e étage.

Les participants découvriront le contenu du programme, la manière d'y accéder et le soutien disponible offert par l'ACP et l'ACP Education Foundation aux éducateurs. Des membres du corps professoral de Rutgers et de l'Université de Californie à Los Angeles (UCLA) feront part de leurs expériences dans des écoles pilotes qui ont mis en œuvre le programme avec succès. Le programme a été créé avec le soutien de Henry Schein, y compris ses entreprises d'implants, BioHorizons et CAMLOG, et ses partenaires fournisseurs, 3Shape, Glidewell Laboratories et Planmeca.

À propos de l'ACP

L'American College of Prosthodontists (ACP) est le seul organisme reconnu par l'ADA pour la spécialité de la prosthodontie. Fondé en 1970, l'ACP se consacre à l'avancement de l'art et de la science de la prosthodontie et à la promotion de la spécialité auprès du public et des professionnels dentaires. Pour plus d'informations, les consommateurs peuvent consulter GoToAPro.org et les professionnels dentaires peuvent visiter Prosthodontics.org.

