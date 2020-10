Le programme de marketing coopératif de Sojern s'étend à l'Europe et au Moyen-Orient

LONDRES, le 6 octobre 2020 /PRNewswire/ -- Sojern , un fournisseur de solutions de marketing numérique pour les voyages, a annoncé aujourd'hui son programme de marketing coopératif, conçu pour aider les organismes de marketing de destination (OMD) à stimuler la demande des voyageurs. Les spécialistes du marketing de destination et leurs partenaires peuvent désormais communiquer directement avec les clients grâce à la publicité numérique multicanal qui fait appel à différents leviers : publicité vidéo, affichage, publicité native, Facebook et Instagram.

La pandémie de COVID-19 a eu des répercussions massives sur les voyages et le tourisme. Ce programme permet la collaboration entre les OMD, les hôtels et les sites touristiques pour soutenir la reprise du marché grâce à des campagnes de marketing numérique. Indépendamment de l'objectif de la campagne ou des objectifs spécifiques de chaque participant, Sojern trouvera des voyageurs et les incitera à visiter l'hôtel, le site touristique ou la destination.

L'un des premiers utilisateurs du programme, Linn Totland, responsable du marketing B2C à Fjord Norway, a déclaré : « En tant qu'OMD, nous sommes à la recherche d'une solution qui nous permettrait de mieux mesurer l'impact direct du marketing de destination sur les résultats nets des entreprises touristiques de notre région. L'industrie du tourisme a été touchée massivement par la COVID-19 et nous devons maintenant, plus que jamais, nous assurer que notre budget de marketing est dépensé judicieusement et qu'il génère des résultats positifs. Le programme coopératif de Sojern constitue indubitablement un pas de géant dans la bonne direction pour notre industrie, que ce soit pour la prise de décisions fondées sur les données, la collaboration efficace entre les OMD et nos partenaires (hôtels, sites touristiques), ou l'évaluation de l'efficacité du plan marketing. »

« Nous sommes à même d'identifier lorsque quelqu'un souhaite voyager et pouvons l'influencer. Nous avons effectué plus de 11 milliards d'euros de réservations pour plus de 10 000 marques de voyages dans le monde, notamment des destinations, des sites touristiques, des hôtels, des compagnies aériennes, des exploitants de croisières et plus encore. Dans ce programme de marketing coopératif, nous avons éliminé la complexité opérationnelle liée à l'exécution et à l'évaluation de campagnes axées sur la promotion de l'image de marque et le rendement, et nous offrons aux participants du programme coopératif la possibilité d'utiliser divers médias à un tarif avantageux. Désormais, vous pouvez stimuler le tourisme local avec notre pack publicitaire et analytique tout-en-un », a déclaré Chris Blaine, vice-président pour les régions APAC et EMEA chez Sojern.

Plus tôt cette année, Sojern a été désignée par l'OMT comme demi-finaliste dans le cadre du défi relevé, à savoir trouver 'des solutions pour guérir le tourisme'.

Pour en savoir plus sur le marketing coopératif, reportez-vous au rapport ci-après : « Co-Op Marketing for Destinations:The Path Forward for Covid-19 Recovery ». Pour en savoir plus sur les solutions Sojern, consultez le site : www.sojern.com/destinations/.

À propos de Sojern

Sojern propose des solutions de marketing numérique pour l'industrie du voyage. Grâce à l'intelligence artificielle et aux données relatives aux intentions des voyageurs, Sojern active des solutions de marketing multicanal pour stimuler la demande directe. Plus de 10 000 hôtels, sites touristiques, offices de tourisme et spécialistes du marketing touristique comptent sur Sojern pour mobiliser et convertir les voyageurs du monde entier.

