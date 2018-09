Le programme Excellent Operator de XCMG prépare les leaders du futur à affronter les défis de l'ère de la fabrication intelligente

XUZHOU, Chine, 7 septembre 2018 /PRNewswire/ -- Au cours de l'été, XCMG, le plus grand fabricant de machines de construction au monde, a accueilli la septième édition de son programme (« Le Programme ») Global Excellent Operator (Excellent opérateur mondial), où 90 apprentis en provenance de Chine et de six autres pays ont participé à une série de formations menées par des experts du secteur et des formateurs expérimentés.

En se basant sur le niveau de compétences et les besoins de chaque apprenti, les responsables de programme ont personnalisé les plans de cours afin que chacun d'entre eux maîtrise les compétences nécessaires pour réussir, dans un secteur profondément transformé par les avancées de l'intelligence artificielle et de la fabrication intelligente. Le programme comprend des travaux avec des simulations en trois dimensions, un concours de compétences, des séances de coaching, des cours de formation sur le fonctionnement et l'assemblage et une visite de l'installation de fabrication intelligente de pelles à fort tonnage de XCMG, afin d'en savoir plus sur l'avenir de l'industrie des machines de construction.

« Nous avons été enthousiasmés par le talent et l'énergie de tous les apprentis qui ont participé au Programme, venus de Chine et de différents pays du monde », a déclaré Li Ge, secrétaire adjoint du parti de XCMG. « Les bases d'une carrière réussie dans l'industrie des machines de construction se fondent sur la capacité de comprendre et de s'adapter aux incroyables changements que l'ère de la fabrication intelligente apporte à notre entreprise. Le fait d'avoir accès à l'enseignement des processus de fabrication de XCMG, avant-gardistes et de calibre mondial, constitue la meilleure façon pour eux de s'approprier les compétences dont ils auront besoin pour devenir de futurs leaders et innovateurs. »

Cette année, les formations ont réuni des apprentis internationaux, originaires du Pakistan, des Philippines, d'Éthiopie, du Koweït, du Qatar et de Mongolie. Les responsables du programme ont proposé des activités de renforcement des équipes et d'expérience culturelle dans le but de présenter l'histoire, la culture et les coutumes populaires de Xuzhou.

Kuwaiti Sudhi Pushkaran a dit : « Le Programme offre une chance de rencontrer des opérateurs de différents pays et d'en savoir plus sur la transformation de XCMG, qui est passé d'une fabrication traditionnelle à des solutions numériques, intelligentes et en réseau. »

Le Programme fait partie des 14 projets de XCMG dans sa campagne mondiale de santé publique « For A Better Life » (Pour une meilleure vie), dont ont bénéficié plus de 300 apprentis à travers le monde depuis son lancement en 2016.

À propos de XCMG

Créée il y a 74 ans, XCMG est une société manufacturière multinationale qui fabrique des machines lourdes. Elle occupe actuellement la sixième place mondiale dans l'industrie des machines de construction. La société exporte dans plus de 182 pays et régions du globe.

Pour en savoir plus, veuillez consulter le site : www.xcmg.com, ou les pages de XCMG sur Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn et Instagram.

Related Links

http://www.xcmg.com