Le Programme Facilité universelle pour l'énergie offre des subventions pour soutenir l'électrification par miniréseau en République démocratique du Congo

VIENNE, 30 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Une nouvelle initiative lancée en République démocratique du Congo contribuera à améliorer l'accès à l'électricité et à autonomiser des milliers de personnes et d'entreprises.

Le Programme Facilité universelle pour l'énergie a ouvert une nouvelle fenêtre de financement en République du Congo qui offre des subventions aux entreprises qui connectent les gens aux miniréseaux. Le mécanisme fournit un « financement basé sur les résultats » à ces entreprises en accordant des subventions une fois que les raccordements électriques ont été établis et vérifiés.

The Universal Energy Facility has already helped bring electricity to communities like Am-bohitoaka, Madagascar and will soon do the same in the DRC. Mini-grid developed with financial grant from the Universal Energy Facility, which recently launched in DRC. Worker using electricity from a mini-grid supported by the Universal Energy Facility in Mada-gascar.

Les miniréseaux sont essentiels pour améliorer l'accès à l'électricité en République démocratique du Congo, où l'on estime que 19,1 % de la population du pays a actuellement l'électricité. Les miniréseaux constituent un moyen rapide et efficace de connecter des millions de ménages et d'entreprises à une électricité propre, abordable et fiable dans des communautés difficiles à atteindre.

« Le programme de miniréseaux de la Facilité pour l'énergie universelle soutient directement les efforts et l'engagement du gouvernement de la République démocratique du Congo à réaliser l'accès universel à l'énergie et à réduire radicalement les émissions causées par les sources d'énergie traditionnelles, notamment les générateurs de carburant et le bois d'énergie issu de la déforestation », a déclaré M. Idesbald Chinamula, directeur général de l'Agence nationale de l'électrification et des services énergétiques.

En fournissant aux entreprises d'énergie renouvelable 592 USD par connexion, la facilité universelle pour l'énergie offre un financement qui réduira les risques financiers des projets de miniréseaux, ce qui aidera les entreprises à attirer des financements supplémentaires pour leurs projets. À son tour, cela soutiendra la croissance globale du secteur des miniréseaux en République démocratique du Congo, ce qui contribuera à alimenter de nouvelles opportunités sociales et économiques.

« La Facilité pour l'énergie universelle contribuera à améliorer l'accès à l'électricité dans les communautés de la République démocratique du Congo, a déclaré Damilola Ogunbiyi, présidente directrice générale de la direction et représentante spéciale du Secrétaire général des Nations unies pour l'énergie durable pour tous et coprésidente d'UN-Energy. Les miniréseaux soutenus par la facilité alimenteront les ménages et les entreprises, créant ainsi des emplois et une croissance économique au sein de ces communautés. »

La Facilité universelle pour l'énergie a été créée en 2020 et est gérée par Énergie durable pour tous, une organisation internationale dont le siège est à Vienne, en Autriche. La République démocratique du Congo est le cinquième pays à avoir un programme de Facilité universelle pour l'énergie, les autres étant le Bénin, Madagascar, la Sierra Leone et le Nigeria.

En septembre 2022, la Facilité universelle pour l'énergie a annoncé qu'elle avait vérifié son tout premier ensemble de connexions électriques et versé sa première subvention pour 542 connexions à des miniréseaux dans huit communautés de Madagascar.

Les projets de miniréseaux en République démocratique du Congo soutenus par la Facilité universelle pour l'énergie devraient être achevés d'ici la fin de 2023 et le début de 2024.

Les entreprises qui exploitent des miniréseaux en République démocratique du Congo et qui souhaitent solliciter un financement axé sur les résultats auprès du Fonds universel pour l'énergie peuvent présenter une demande ici avant le 9 décembre 2022.

À propos de la Facilité universelle pour l'énergie

La Facilité pour l'énergie universelle est un mécanisme de financement multidonateurs axé sur les résultats, créé pour accélérer et étendre de manière significative l'accès à l'énergie dans toute l'Afrique subsaharienne, conformément au septième objectif de développement durable des Nations unies et à l'accord de Paris. L'installation aspire à être une usine de 500 millions USD, fournissant environ 1,3 million de connexions électriques et 300 000 solutions de cuisson propre, tout en réduisant 4,8 MtCO2e d'émissions de carbone d'ici 2023. Elle est dirigée par Sustainable Energy for All et soutenue par la Global Energy Alliance for People and Planet, la Fondation Shell, la Fondation Rockefeller, l'Africa Minigrid Developers Association, Power Africa, Good Energies, UKaid, Carbon Trust, la Fondation IKEA, le ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement (BMZ) et la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ).

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1957498/Sustainable_Energy_for_All_mini_grid_1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1957501/Sustainable_Energy_for_All_Mini_Grid_2.jpg

Video - https://www.youtube.com/watch?v=K6NaXEzCeOk&ab_channel=SustainableEnergyForAl

SOURCE Sustainable Energy for All