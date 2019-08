Le programme GOCarbonFibre 2019 mettra en vedette des experts de l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement

L'unique conférence électronique en Europe entièrement dédiée à la fibre de carbone

LONDRES, 1er août 2019 /PRNewswire/ -- Smithers organise depuis plus de 20 ans la mondialement célèbre conférence Global Outlook for Carbon Fibre. En tant qu'unique conférence électronique en Europe entièrement dédiée à la fibre de carbone, il s'agit d'un événement absolument incontournable pour quiconque travaille dans ce secteur.

Plus de 120 parties prenantes du secteur de la fibre de carbone se réuniront du 8 au 10 octobre 2019 au Starhotels Grand Milan Saronno à Milan, en Italie. Le programme de cette année prévoit une visite du site, un atelier de pré-conférence, 7 sessions dynamiques, plus de 8 heures de réseautage et bien plus encore.

La liste impressionnante des orateurs comprend Airbus, Nissan, Ford Motor Company, Zoltek, CarbConsult, BMW Group, Mitsubishi Chemical Carbon Fiber and Composites, Bloomberg NEF, Cygnet Texkimp, ELG auxquels s'ajouteront bientôt d'autres noms. Ces experts présenteront sur un éventail de sujets allant des nouveaux développements et demandes, aux défis de conception et fabrication, en passant par les développements technologiques, jusqu'aux applications finales, aux solutions de recyclage et de développement durable, ainsi qu'aux projets innovants et bien plus encore.

Voici quelques-unes des présentations auxquelles les participants pourront assister en octobre :

Où sommes-nous et où allons-nous ? – Dan Pichler, directeur général, CarbConsult

– Dan Pichler, directeur général, Défis et opportunités des composites et de la fibre de carbone dans l'industrie automobile – Dr Shanta A. Desai, consultante/projet de recherche, Nissan Technology Centre Europe

– Dr Shanta A. Desai, consultante/projet de recherche, Tendances futures des composites de fibres de carbone dans l'industrie aérospatiale – Dr Mircea Calomfirescu, responsable de l'intégration des technologies de l'analyse/responsable du programme et R & T, Airbus Defence & Space – Military Aircraft

– Dr Mircea Calomfirescu, responsable de l'intégration des technologies de l'analyse/responsable du programme et R & T, Production en série de pièces composites : aperçu d'une entreprise d'équipement – Alberto Zarantonello, directeur général, Cannon Ergos

Outre ce programme passionnant, les délégués auront également une opportunité exclusive de prendre part à une visite passionnante du site du groupe Cannon à Milan, de suivre un atelier pré-conférence donnant un aperçu des nouvelles applications et solutions en fibre de carbone dans l'industrie automobile et d'assister à un déjeuner de réseautage afin de rencontrer des experts de l'industrie ! Parmi les conférenciers des ateliers de pré-conférence figurent ELG Carbon Fibre, MiTAC Precision Techonology Corporation, Cannon, Mitsui et Forward Engineering.

Pour plus d'informations sur GOCarbonFibre 2019, veuillez consulter le site https://www.gocarbonfibre.com/.

À propos de Smithers

Smithers est un leader mondial en matière de services de conseil, de conférences, de formations, de publications, de rapports de marché et de test de caoutchouc, plastiques et polymères, principalement dans les secteurs médical, industriel, automobile et de la consommation. Smithers dirige également la série de conférences à succès Extractables and Leachables.

Contact :

Katie McGowan

Courriel : kmcgowan@smithers.com

Téléphone : +44-(0)1372-802020

Related Links

https://www.smithers.com



SOURCE Smithers