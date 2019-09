Le programme Horizon 2020 de la Commission européenne soutient le dispositif de protection contre les embolies CAPTIS de Filterlex

Une subvention de 2,1 millions d'euros accordée pour les essais cliniques CAPTIS de Filterlex

YOKNÉAM, Israël, 17 septembre 2019 /PRNewswire/ -- Filterlex Medical, une société de dispositifs médicaux innovant dans le domaine cardiovasculaire, a annoncé aujourd'hui avoir été sélectionnée pour la Phase 2 de l'Instrument P.M.E. du programme Horizon 2020.

L'Instrument P.M.E. accorde un soutien financier aux entreprises qui font preuve d'une innovation technologique de classe mondiale, disposent d'un plan d'entreprise solide et semblent en bonne voie de devenir une entreprise à forte croissance.

Filterlex recevra une subvention de deux ans, d'une valeur de 2,1 millions d'euros, octroyée dans le cadre de la Phase 2 du prestigieux Instrument pour les petites et moyennes entreprises (P.M.E.) d'Horizon 2020, qui cible des innovations révolutionnaires susceptibles d'avoir un impact profond sur l'économie européenne et les soins de santé dans le monde. Selon l'Instrument P.M.E. de l'UE, le processus de demande de subvention est très concurrentiel, avec 3,6 % des demandes aboutissant à un financement par des panels multinationaux d'experts en technologie, affaires et finances.

Filterlex développe le CAPTIS®, un dispositif de protection embolique pour l'ensemble du corps, destiné à réduire le risque d'accident vasculaire cérébral et d'autres complications lors d'interventions cardiaques structurelles par cathéter. La société a débuté ses activités à la mi-2016 au sein de l'incubateur Alon MedTech Ventures, géré par le Dr Shimon Eckhouse, un pionnier de l'entreprenariat dans le secteur des technologies et un investisseur de premier plan dans le domaine des dispositifs médicaux. Depuis la mi-2018, Filterlex fonctionne de manière indépendante.

Lors d'interventions par cathéter sur le cœur gauche, telles que le remplacement valvulaire aortique par cathéter (transcatheter aortic valve replacement ou TAVR), des particules emboliques sont souvent libérées dans le flux sanguin. La migration de particules vers le cerveau peut entraîner un large éventail de déficiences neurologiques, allant des troubles cognitifs à l'AVC invalidant. Les emboles libérés dans les organes distaux peuvent provoquer des lésions rénales aiguës et une ischémie. Le dispositif CAPTIS est un dispositif de protection embolique intégral nouvelle génération, facile à mettre en place, et intuitif. Il est positionné solidement dans l'aorte, en protège la surface, tout en facilitant un remplacement valvulaire aortique par cathéter, le tout sans interruption. Le design distinct à triple action de l'appareil offre une protection embolique intégrale en déviant, capturant et éliminant les particules emboliques. CAPTIS ne requiert aucun accès artériel supplémentaire et n'interfère pas avec le flux de l'opération.

En venant s'ajouter à la récente levée de 3 millions de dollars américains, cette subvention appuiera la réalisation d'essais cliniques du dispositif CAPTIS.

« Cette subvention témoigne de la confiance de la Commission européenne envers notre entreprise et notre dispositif CAPTIS. », a déclaré Sigal Eli, PDG de Filterlex, « En plus de notre récent cycle de financement, cette subvention nous aidera à mettre en œuvre notre programme d'essais cliniques et à renforcer notre collaboration avec les leaders d'opinion cliniques et les partenaires de l'industrie. »

À propos de Filterlex

Filterlex Medical Ltd. est une start-up mettant au point des dispositifs médicaux dans le domaine cardiovasculaire. Filterlex développe un dispositif de protection embolique (DPE) de nouvelle génération destiné à réduire le risque d'accident vasculaire cérébral et d'autres complications lors d'interventions par cathéter sur le cœur gauche. Le design de l'appareil et sa structure unique sont le résultat d'une compréhension et d'une connaissance approfondies des besoins non satisfaits et des limitations des produits actuels. Les fondateurs de la société jouissent de vastes connaissances cliniques et d'une vaste expérience du développement, de la commercialisation et du marketing de dispositifs médicaux. Notre objectif consiste à devenir un chef de file dans le domaine des dispositifs de protection embolique pour les interventions sur le cœur gauche en réduisant le risque de complications ischémiques et en améliorant les résultats à long terme. Notre mission consiste à développer et commercialiser le dispositif de protection embolique de nouvelle génération qui offrira une protection embolique des parois artérielles lors d'opérations par cathéter sur le cœur gauche. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.filterlex.com.

Ce projet a reçu un financement du programme de recherche et d'innovation Horizon 2020 de l'Union européenne, au titre de la convention de subvention n° 881076.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/996036/Filterlex_Medical_Logo.jpg

