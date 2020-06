Le programme Minerva et Niche Technology annoncent la nomination du chef de police Carl Foulkes au poste de président du comité de direction du programme Minerva

Depuis 2014, le programme Minerva est un partenariat progressif entre 26 corps de police britanniques et Niche Technology pour uniformiser l'utilisation de NicheRMS, une plateforme de gestion du renseignement policier qui gère de manière homogène tous les aspects de l'enregistrement des délits, de la gestion des enquêtes et du renseignement, de la gestion des vulnérabilités, de la gestion des gardes à vue de détenus et de la préparation électronique des affaires. NicheRMS permet également aux corps de police de gérer leurs preuves médico-légales par le biais d'une plateforme unique et offre un soutien à la mobilité des agents de première ligne pour qu'ils puissent accéder instantanément aux informations et les partager, où qu'ils se trouvent.

Minerva encourage une plus grande collaboration entre ces unités et la plateforme, qui met en évidence les infractions transfrontalières et donne aux corps de police la possibilité de partager leurs ressources. La capacité à examiner et à détecter la criminalité transfrontalière et à gérer les personnes vulnérables apporte des avantages considérables aux unités de police d'Angleterre et du Pays de Galles.

Le comité de direction de Minerva, soutenu par l'équipe de Minerva Delivery, travaille quotidiennement avec Niche Technology pour homogénéiser l'activité de développement de la plateforme et se concentrer sur la croissance à long terme de NicheRMS. En tant que président, le chef de police Foulkes dirigera le comité de direction de Minerva et se centrera sur les exigences stratégiques alors que la plateforme NicheRMS est en continuelle évolution.

« Le programme de collaboration Minerva des corps de police britanniques place NicheRMS au cœur de l'activité policière opérationnelle, » a déclaré Jed Manley, directeur du programme Minerva. « La collaboration vise à exploiter cet atout, en fournissant la meilleure solution pour l'enregistrement, la recherche et le partage des données entre les unités britanniques. Nous souhaitons la bienvenue au chef de police Carl Foulkes en tant que président du comité de direction de Minerva, car nous continuons à promouvoir la convergence non seulement pour le partage des données, mais aussi pour des opportunités commerciales plus larges visant à soutenir les objectifs de la police nationale pour la transformation numérique. »

« Tous les membres de Niche Technology sont très reconnaissants et fiers que le chef de police Foulkes nous rejoigne en tant que président du comité de direction de Minerva, » a expliqué Mike Gardner, directeur du développement commercial Royaume-Uni/Europe chez Niche Technology. « Nous pensons que nous sommes dans une position unique pour rester à l'écoute des besoins de service alors que nous continuons à améliorer et à développer nos solutions pour les agents de police de première ligne. J'aimerais souhaiter la bienvenue à Carl dans la famille Niche et je me réjouis de travailler à ses côtés au cours des prochaines années. »

NicheRMS est une plateforme de gestion opérationnelle des informations policières, prête pour le Cloud, intégrée sur téléphones mobiles, qui permet aux services de police d'enregistrer, de prévenir et de résoudre les délits. NicheRMS supprime les cloisonnements et offre la fonction de renseignement aux agents de première ligne pour une prévision, une prévention et une réponse plus rapides. Plus de 150 000 agents assermentés en Australie, au Canada, au Royaume-Uni et aux États-Unis disposent d'une licence NicheRMS. Dix des 30 plus grandes agences utilisent NicheRMS dans les pays où nous sommes présents. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.NicheRMS.com.

