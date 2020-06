Le programme saoudien de développement et de reconstruction pour le Yémen lance plusieurs projets à Socotra dans les secteurs de l'énergie et de l'eau

Tariq Al-Zaidi, directeur du SDRPY à Socotra, a confirmé lors du discours qu'il a prononcé à l'occasion du lancement que le programme avait permis la construction des centrales de Hadibu et Qulansiyah conformément aux plus hautes spécifications techniques internationales, les mêmes que pour les centrales électriques saoudiennes.

Le gouverneur de Socotra, Ramzi Mahrous, a adressé ses remerciements au Gardien des deux saintes mosquées, le roi Salman bin Abdulaziz et le prince héritier Mohammed bin Salman, pour tous les projets de développement présentés au peuple yéménite dans tous les gouvernorats du pays dans des secteurs vitaux. Il a par ailleurs ajouté que ces projets bénéficient des conseils des dirigeants saoudiens et du suivi direct du superviseur général du SDRPY, l'ambassadeur Mohammed bin Saeed Al Jaber. M. Mahrous a en outre souligné que les centrales électriques apporteraient un soutien important à la province, qui a souffert de coupures électriques fréquentes et d'autres difficultés. Ces centrales, a-t-il expliqué, vont grandement favoriser le développement de la province.

Le lancement du projet s'est déroulé en présence du Commandant des forces conjointes, le Général de division Ali Salmeen, du directeur de la sécurité du gouvernorat, le colonel Faiz Al Shathi, du directeur général de l'électricité, Salem Hadef, du directeur général du bureau des travaux publics, Abdul Salam Al-Jamhi, et d'un certain nombre de personnalités publiques et de responsables de la sécurité et de l'armée dans la province.

Le SDRPY a inauguré la station électrique de Hadibu, qui a une capacité de 3 750 kV et comprend un bâtiment pour abriter la centrale et tous ses accessoires, tels que les transformateurs, les réservoirs et les câbles. Tous les travaux électriques et mécaniques ont été réalisés pour alimenter le réseau électrique du gouvernorat de Socotra. Le SDRPY a également inauguré la station de Qulansiyah (1 410 kV), elle aussi dotée de tous les accessoires requis.

Le programme est également dédié à la production et à la gestion des ressources en eau et a lancé le forage de trois puits reliés au réseau d'eau qui dessert environ 30 000 bénéficiaires. Le projet de production et de gestion de l'eau douce répond à de graves besoins dus à la pénurie d'eau dans le gouvernorat. Les habitations et les services publics souffrent en effet d'un débit d'eau insuffisant pour cause de coupures et de pénurie fréquentes. Le projet aura un impact positif sur la vie des résidents et aidera à combler les besoins en eau potable, ainsi qu'à fournir de l'eau d'irrigation pour l'agriculture et l'élevage.

Le SDRPY s'efforce de servir la population du gouvernorat de Socotra et de tous les autres gouvernorats yéménites en initiant divers projets qui contribuent à la reprise de la vie dans des secteurs clés, notamment l'agriculture, l'eau, la santé, l'éducation, la pêche, l'électricité et l'énergie, les transports, les routes, les ports et les aéroports, ainsi que les services d'intervention d'urgence lors de catastrophes naturelles. Ces projets ont permis de créer des opportunités d'emploi, de soutenir l'économie et de répondre aux besoins réels des citoyens yéménites.

