Le programme saoudien pour le développement et la reconstruction du Yémen ouvre un hôpital rénové et équipé à neuf dans la province d'Al-Jawf, partiellement contrôlée par les Houthi

« Nous remercions le gouvernement du Royaume d'Arabie saoudite pour son généreux soutien à l'hôpital général d'Al-Jawf », a déclaré Ameen bin Ali Al-A'kimi, gouverneur d'Al-Jawf. « Ces contributions vont entraîner un changement qualitatif des services de santé dans tout le gouvernorat et la région. »

« Nous comblons le fossé qui sépare le Royaume [d'Arabie saoudite] et nos frères du Yémen en matière de niveau de vie et plus particulièrement en ce qui concerne les soins de santé. Cet hôpital a été mis à jour et rénové selon les normes saoudiennes, mais il est situé au sud de la frontière », a dit Mohammed bin Saeed Al Jaber, ambassadeur saoudien auprès de la République du Yémen et responsable du SDRPY. « Cela n'est pas nouveau », a-t-il ajouté ; « D'ailleurs, le Royaume d'Arabie saoudite a versé près de 11 milliards USD au cours des dernières années à nos frères et sœurs yéménites. »

Le Royaume soutient depuis longtemps des initiatives en matière de santé au Yémen, notamment :

des hôpitaux dans les gouvernorats de Hajjah et Sa'dah, contrôlés par les Houthi, qui ont reçu, et continuent de recevoir, 10 millions USD chaque année depuis leur fondation dans les années 80 et 90 ; un hôpital offrant tous les services à Aden, fondé en 2006 ; l'ouverture et le financement continu du centre de cardiologie de Marib ; et le King Abdullah Medical Center de Sana'a, qui a vu le jour en 2013, mais a été stoppé par l'insurrection des Houthi en 2014 et dont les travaux reprendront dès que les conditions le permettront.

La réouverture de l'hôpital général d'Al-Jawf fait suite à plusieurs autres projets du SDRPY dans le secteur de la santé. Au cours des deux derniers mois, le SDRPY a soit complété, soit annoncé :

le réaménagement de l'hôpital Seiyun dans l'Hadramaout, avec 191 pièces d'équipement ; la rénovation et l'agrandissement en cours de l'hôpital général Al-Ghaydah d'Al-Mahra ; la poursuite des travaux de rénovation et d'agrandissement de l'hôpital général d'Aden ; le complexe universitaire et hospitalier King Salman Education and Medical City d'Al-Mahra ; le projet de création de centres de traitement des maladies incurables dans chaque gouvernorat, par Sa Majesté le Roi Salman.

