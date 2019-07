Le programme SDRPY participe à l'atelier sur les opérations humanitaires au Yémen lancé par la coalition sous commandement saoudien

« Toute mesure qui permet d'élever le niveau de vie de nos frères et sœurs au Yémen et qui contribue à leur développement et à leur stabilité est une action positive », a déclaré le Prince Fahad bin Turki. « En réalité, c'est plus important qu'une action militaire. »

Pour sa part, l'Ambassadeur Al Jabir a déclaré que l'atelier est intervenu à un moment où le SDRPY travaillait déjà avec le gouvernement yéménite pour parvenir à la paix, en mettant en adéquation la phase humanitaire des opérations avec celle de développement.

« Plusieurs secteurs essentiels dans différents gouvernorats yéménites s'inscrivent dans le cadre d'une stratégie et d'une vision qui donne la priorité au bien-être du peuple yéménite », a fait remarquer l'envoyé saoudien au Yémen. « Cette stratégie répond au besoin de services, réduit le chômage, mobilise l'économie et stabilise la monnaie grâce au dépôt saoudien de 3,2 milliards de dollars à la Banque centrale du Yémen. »

L'ambassadeur Al Jabir a souligné le rôle que joue le SDRPY dans la fourniture d'électricité aux centrales électriques du Yémen en plusieurs versements estimés à 180 millions de dollars « aide à éclairer les maisons et les magasins et à assurer régulièrement de l'électricité à plus de 18 millions de bénéficiaires ». Cela s'est reflété, a-t-il dit, dans « la relance de la vie économique et sociale au Yémen », et dans le soutien tangible dont le gouvernement yéménite a bénéficié pour pouvoir payer les salaires.

Puisque que le développement « ne peut exister que dans des conditions de sécurité et de stabilité », a ajouté l'ambassadeur, le SDRPY a lancé des projets sans plus attendre dans les zones libérées, qui représentent 85 % du territoire yéménite et il accélère désormais la mise en œuvre des projets visant à répondre aux besoins prioritaires dans toutes les provinces. Il s'agit notamment de la réforme des gardes-frontières et du secteur de la sécurité, ainsi que de la réhabilitation de la police et des autorités locales.

Le SDRPY met en œuvre des projets dans sept secteurs - santé, éducation, transport, eau, électricité, sécurité, agriculture et pêche - en coordination avec les autorités locales yéménites et en collaboration avec des entreprises yéménites pour soutenir l'économie et créer des emplois. Les projets destinés à assurer la sécurité alimentaire soutiennent l'agriculture, la pêche et l'élevage de bétail, qui représentent plus de 70 % des revenus des Yéménites.

Sur la voie du développement, le SDRPY collabore avec des partenaires yéménites tels que le Small and Micro Enterprise Promotion Service (SMEPS), qui fait partie du Fonds social pour le développement du Yémen, des partenaires internationaux tels que la Banque mondiale et la Banque islamique de développement et des organismes des Nations unies, dont l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) et le Programme alimentaire mondial (PAM). Cette collaboration a pour objectif de concevoir des initiatives en faveur du développement communautaire et économique.

