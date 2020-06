Le « programme Spark » de Mhome accélère la formation des ouvriers du secteur de la construction modulaire

WUHAN, Chine, 23 juin 2020 /PRNewswire/ -- Mhome Group (000667.sz), un promoteur immobilier chinois basé à Wuhan, a lancé le « programme de formation Spark », qui accélère les perspectives professionnelles des ouvriers du secteur de la construction préfabriquée.

Le secteur du préfabriqué est en pleine gestation en Chine. La demande de construction en préfabriqué devrait augmenter en raison de son offre exclusive comme la réduction sensible des délais de construction, un environnement de travail plus propre et sûr et le faible coût de la main-d'œuvre, en particulier dans le contexte du vieillissement de la population.

L'amorce récente d'une série de politiques aux échelons national et local favorables à la promotion de la construction modulaire a entraîné une hausse de la demande de main-d'œuvre qualifiée. Cette année, la demande a encore augmenté en raison de la décision du Gouvernement chinois d'ajouter la qualité d'ouvrier dans la construction préfabriquée à la liste officielle des professions du pays.

Comme c'est une nouvelle profession, il est essentiel que le personnel nouvellement recruté ait les compétences et l'expertise requises pour travailler en toute sécurité sur site.

Le programme Spark, d'une durée de six mois, offrira aux stagiaires une formation approfondie, et seuls ceux réussissant les tests théoriques et pratiques seront autorisés à travailler sur site.

La partie théorique du cours couvre une brève histoire du secteur de la construction, la théorie de la construction préfabriquée et le développement de la formation en construction préfabriquée. Le volet pratique comprend la mesure dans la construction, l'utilisation et la manipulation d'équipement, l'électro-soudage, le cintrage des barres d'acier et le levage d'éléments.

Les stagiaires du programme Spark suivront une formation continue, à la fois théorique et pratique, et seront évalués et testés avant de devenir des professionnels agréés de la construction préfabriquée, dotés de connaissances théoriques de base, de compétences normalisées en matière d'assemblage et d'utilisation, d'un sens du leadership collectif et de la mission d'entreprise. Les ouvriers qualifiés adopteront un système de plage horaire par équipes selon les exigences de gestion de projet S-EPC et appliqueront des compétences de montage adéquates en utilisant des outils professionnels de pointe, tout en suivant des protocoles normalisés, garantissant ainsi la sécurité, l'efficacité et la qualité des projets de construction préfabriquée.

« La sécurité au travail est notre priorité absolue », a déclaré Lei Bing, Gestionnaire de projet et responsable de la formation chez Mhome. « Nous demandons à notre personnel sur site de mettre en place des contrôles de routine avant et après le travail, de strictement suivre les consignes de sécurité et de prêter une grande attention aux détails. »

Li Yao a passé le programme Spark en avril 2019 ; c'est désormais un ouvrier qualifié dans la construction préfabriquée chez Mhome.

« Le levage d'éléments est le thème le plus difficile et chronophage ; son objectif est de garantir l'efficacité, la précision et la sécurité sur site », a déclaré Li Yao. « Il est de notre responsabilité d'assembler chaque module avec précision. Contrairement aux ouvriers du bâtiment, les ouvriers du bâtiment préfabriqué ont plus besoin de compétences que de force. Mon prochain objectif est de devenir formateur et de transmettre mes connaissances et mon expérience au plus grand nombre. »

À propos de Mhome Group

Mhome Group (000667.sz) a été créé en 1989 en tant que promoteur de propriétés résidentielles et urbaines fournissant des services de construction en milieu urbain et rural. Basé à Wuhan (Chine), Mhome est aujourd'hui une société cotée en bourse fortement présente dans de multiples secteurs, notamment la conception de logements intelligents, l'agriculture moderne et la revitalisation industrielle des petites villes.

