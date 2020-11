Le projet Celsius remporte le prix de la meilleure construction en utilisant StreamBIM pour la construction sur site

OSLO, Norvège, 23 novembre 2020 /PRNewswire/ -- Rendra, le fabricant de StreamBIM, a annoncé aujourd'hui que le projet Celsius a remporté la catégorie Construction lors des buildingSMART Awards 2020. StreamBIM a été utilisé pour gérer tous les travaux de construction du projet Celsius.

Les prix buildingSMART International récompensent l'excellence des projets réels qui adoptent et utilisent les technologies numériques dans la conception, la construction, l'exploitation et la maintenance des bâtiments.

Le projet Celsius est un laboratoire et un immeuble de bureaux de six étages de 12 000 mètres carrés à Uppsala, en Suède. Il a été construit par Byggstyrning de Stockholm, en Suède, pour Vasakronen, qui est le plus grand propriétaire de bâtiments en Suède. Le projet est certifié LEED Platinum, la norme de durabilité la plus élevée.

Le projet Celsius est remarquable parce qu'il a été conçu et construit entièrement sans dessins.

Les ouvriers du chantier ont utilisé le logiciel de streaming BIM mobile et ouvert de StreamBIM pendant la construction sur le projet pour accéder et gérer les informations sur la construction, la communication sur le chantier, les balisages de conception, ainsi que la documentation d'inspection et même la documentation conforme à l'exécution pour mettre à jour les modèles lors de la remise. StreamBIM a également permis aux constructeurs de gérer des listes de contrôle et d'identifier les problèmes de sécurité afin que le site soit propre et sûr.

Chaque travailleur du projet a été invité à utiliser StreamBIM, y compris les travailleurs de 40 sous-traitants différents. StreamBIM a soutenu un effectif de 300 utilisateurs simultanés sur le site.

Notamment, le projet Celsius s'est achevé deux mois complets avant la date prévue, soit près de 900 000 euros en dessous du budget.

Johannes Ris, directeur de la conception et de la construction virtuelle chez Byggstyrning, a déclaré : « Celsius est un projet où un grand engagement, un bon climat de collaboration et une utilisation innovante d'outils numériques comme StreamBIM ont créé un projet à forte valeur ajoutée pour le client. »

Ole Kristian Kvarsvik, directeur général de Rendra, a déclaré : « Nous sommes fiers que le projet Celsius ait remporté le prix de la meilleure construction, car il montre l'intérêt de construire à partir du modèle numérique avec des outils comme le logiciel de collaboration de construction StreamBIM. »

Pour en savoir plus sur le projet Celsius, cliquez ici : https://www.youtube.com/watch?v=T1KWHD6Xh7w&ab_channel=Byggstyrning

StreamBIM compte aujourd'hui plus de 20 000 utilisateurs enregistrés et est déployé sur des projets allant des grands hôpitaux complexes aux établissements d'hébergement.

À propos de StreamBIM

StreamBIM est un producteur de logiciels de collaboration BIM (Building Information Modeling) 3D cloud pour le secteur de la construction. La plateforme StreamBIM est conçue pour une collaboration BIM 3D à toutes les étapes du projet de construction, de la conception à la construction, jusqu'à la remise du bâtiment tel que construit et la maintenance des installations.

Pour plus d'informations sur StreamBIM, visitez le site www.streambim.com

Rendra fait partie du JDM Technology Group.

