Le projet hydraulique saoudien à Aden, au Yémen, bénéficiera à 1,5 million de personnes

Cela fait partie d'un ensemble de projets du SDRPY lancés cette semaine à Aden dans différents secteurs, notamment la santé, l'éducation, les transports, les sports, ainsi que l'eau, l'assainissement et l'hygiène (WASH). Les premières pierres du projet sont en train d'être posées pour construire quatre écoles, remettre en état un centre sportif, réhabiliter et éclairer quatre routes vitales, rénover une usine de traitement des eaux usées et fournir des équipements médicaux aux centres de santé.

« La relation profonde et solide avec nos frères de la coalition arabe dirigée par l'Arabie saoudite est une source de dignité et de fierté », a déclaré Ahmed Hamid Lamlas, gouverneur d'Aden, lors de la cérémonie inaugurale pour le portefeuille de projets. M. Lamlas a souligné que l'autorité locale était déterminée à faciliter le travail du SDRPY, en renforçant la reconstruction d'une manière qui contribue à la tangibilité de projets en faveur du citoyen yéménite.

Les projets hydrauliques du SDRPY à Aden comprennent la fourniture et l'installation de pompes submersibles et d'accessoires dans dix puits avec 1 350 panneaux solaires, la remise en état du réseau électrique pour les dix puits et la construction d'entrepôts, de bureaux et de clôtures pour le site du projet. La productivité totale en eau d'Aden augmente de 10 %, le réseau de distribution recevant 11 232 mètres cubes d'eau potable par jour et bénéficiant directement à 124 800 résidents au quotidien. La consommation d'eau par habitant à Aden est en moyenne de 90 litres par jour.

Le SDRPY creuse également 5 nouveaux puits à des profondeurs allant de 320 à 350 mètres. Les travaux comprennent la création d'un réseau électrique et d'un système de distribution pour les puits, l'installation de cinq pompes submersibles et accessoires alimentés par l'énergie solaire et la fourniture d'un générateur de 1,25 MW. Cela augmentera la productivité totale en eau dans le gouvernorat d'Aden de 5 % supplémentaires, alimentera le réseau à hauteur de 5 616 mètres cubes d'eau par jour, renforcera le réseau électrique, aidera à sécuriser l'approvisionnement en eau et servira 62 400 bénéficiaires directs au quotidien.

Les autres projets du SDRPY à Aden comprennent la réhabilitation et le développement en trois phases de l'aéroport international d'Aden, la rénovation et l'expansion de l'hôpital général d'Aden avec une capacité de 200 lits, ainsi que la construction et l'équipement d'un centre de cardiologie pour accueillir 50 patients. Ceux-ci complètent des projets visant à réhabiliter et à étendre le port d'Aden, à fournir des dérivés de pétrole, à assurer l'entretien complet des centrales électriques, à garantir des moyens de transport sûrs à l'université d'Aden, à réhabiliter et développer des presses d'impression de livres scolaires, à mettre en œuvre la campagne de nettoyage et d'assainissement environnemental « Beautiful Aden », et à mener des opérations de pulvérisation d'insecticides et de désinfection.

En tant que moteur important de l'économie yéménite, les projets du SDRPY font progresser le développement grâce à une coopération avec le gouvernement yéménite et à une coordination avec les autorités locales pour répondre aux besoins des communautés yéménites. Plus de 188 projets du SDRPY sont achevés ou en cours dans sept grands secteurs, par l'intermédiaire de bureaux dans les provinces yéménites. Les projets du SDRPY visent à accroître l'efficacité des entrepreneurs yéménites, à accroître les niveaux de sécurité, à promouvoir les meilleures pratiques, à transférer les connaissances, à réduire le chômage, à dynamiser l'activité économique et à stabiliser la monnaie.

Le SDRPY a été créé par décret royal du Roi Salman bin Abdulaziz Al Saud en tant qu'initiative stratégique du Royaume d'Arabie saoudite visant à fournir un appui économique et au développement dans tous les secteurs du Yémen, contribuant à améliorer l'infrastructure et les services de base mis à la disposition du peuple yéménite et à créer des opportunités d'emploi.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1273659/SDRPY___water_treatment.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1273660/SDRPY_Aden.jpg

SOURCE Saudi Development and Reconstruction Program for Yemen