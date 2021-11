Le projet innovant de réfugiés Multaka-Oxford aux Musées de l'Université d'Oxford bénéficie d'un financement d'un million de livres sterling de la part d'Alwaleed Philanthropies

Multaka - qui signifie point de rencontre en arabe - utilise les deux musées universitaires et les collections comme point de rencontre pour réunir les communautés, renforcer la compréhension culturelle à travers le partage mutuel de l'art, des histoires, de la culture et de la science. Multaka-Oxford a pour objectif d'aider plus de 200 volontaires à développer de nouvelles compétences et à se porter volontaires comme guides touristiques, tout en approfondissant la compréhension de l'art et de la culture islamiques au sein de la communauté au sens large. Le programme travaille avec des organisations communautaires locales qui soutiennent les personnes s'installant à Oxford en tant que réfugiés et demandeurs d'asile. Il sera mis en œuvre par le Musée de l'histoire des sciences et le Pitt Rivers Museum. Le programme Multaka-Oxford comprendra une série d'initiatives, notamment des événements d'engagement communautaire, des activités muséales et des conférences, ainsi que l'introduction du programme des artisans d'Alwaleed Philanthropies, dans le but de renforcer la compréhension interculturelle.

Le nouveau programme quinquennal a été annoncé lors d'une cérémonie de signature à laquelle participaient SAR la princesse Lamia bint Majed Saud Al Saud, secrétaire générale d'Alwaleed Philanthropies, le professeur Louise Richardson, vice-chancelière de l'Université d'Oxford, le professeur Anne Trefethen, vice-chancelière chargée des jardins, bibliothèques et musées (GLAM) de l'Université d'Oxford, le Dr Silke Ackermann, directrice du Musée de l'histoire des sciences, et le Dr Laura van Broekhoven, directrice du Pitt Rivers Museum.

Le projet a débuté en 2017 avec les musées travaillant en partenariat avec des organisations communautaires locales.

Le professeur Louise Richardson, vice-chancelière de l'Université d'Oxford, a déclaré : « Le soutien d'Alwaleed Philanthropies est une reconnaissance forte et bienvenue du projet Multaka-Oxford, du travail des équipes du musée et de la contribution de nos nombreux bénévoles. Le projet offre un avantage mutuel à l'université et aux volontaires. Nous sommes très reconnaissants à Alwaleed Philanthropies pour son soutien. »

Commentant le lancement du programme, Son Altesse Royale la Princesse Lamia bint Majed Saud Al Saud, secrétaire générale d'Alwaleed Philanthropies, a déclaré : « Nous sommes heureux de soutenir la poursuite du programme Multaka-Oxford pour cinq années supplémentaires. Ce programme, qui ouvre les bras aux réfugiés et aide à les intégrer dans la communauté locale grâce au pouvoir de l'art et de la culture, joue un rôle puissant dans le renforcement de la compréhension interculturelle dans la société. L'art islamique raconte une histoire de notre patrimoine, qui peut être souvent mal comprise. Le programme Multaka-Oxford comble ces lacunes et donne vie aux collections des musées. Ce partenariat est un véritable témoignage du pouvoir de l'art et du rôle des industries créatives dans l'amélioration du développement social. Ce projet reflète le succès du programme Multaka au Musée Pergamon de Berlin, que nous sommes fiers de soutenir. Nous nous réjouissons d'un partenariat fructueux. »

Le financement d'Alwaleed Philanthropies permettra aux musées de recruter, de former et de soutenir une nouvelle équipe de 200 bénévoles venus de tout le comté d'Oxford pour travailler sur une série de collections, telles que des instruments scientifiques du monde islamique au Musée de l'histoire des sciences, et des textiles, des objets et du matériel des collections photographiques et sonores au Pitt Rivers Museum. Les volontaires apporteront des perspectives diverses à ces collections, en les partageant au sein des musées et de la communauté au sens large, avec un accent particulier sur l'engagement des jeunes. En collaboration avec le personnel des musées, les volontaires coproduiront également des événements en ligne et en personne dans les musées, participeront à l'organisation d'expositions présentant des objets du monde islamique, et dirigeront des visites et des séances de manipulation d'objets, entre autres activités.

