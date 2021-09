Le projet marocain éolien + informatique durable poursuit son développement sous un nouveau nom

Soluna Technologies Ltd. s'appelle désormais Harmattan Energy, Ltd.

NEW YORK, 9 septembre 2021 /PRNewswire/ -- Soluna Technologies, Ltd., connue pour son parc éolien de 900 mégawatts (MW) et centre informatique blockchain en développement à Dakhla, au Maroc, s'appelle désormais Harmattan Energy, Ltd. Le directeur général, John Belizaire, a renommé l'entreprise après que Mechanical Technology, Inc. (MTI) ait acquis Soluna Computing -- une spin-out focalisée sur l'élimination du gaspillage de l'énergie renouvelable à l'aide de l'informatique durable – qui devient Soluna Holdings le 12 août 2021. Le projet éolien Harmattan Wind au Maroc n'a pas été inclus dans l'acquisition de Soluna par MTI.

Harmattan Energy, Ltd. maintiendra le projet éolien Harmattan Wind et gérera toutes les activités de développement.

« Harmattan a totalement inspiré notre business model pour Soluna , qui sera un terrain d'essai important pour le premier projet informatique blockchain du genre avec l'éolien verticalement intégré », a déclaré Belizaire. « Ce projet a le potentiel d'être le plus important en Afrique et de tirer parti d'une énorme ressource éolienne. Notre business model de développement des énergies renouvelables jumelé à l'informatique durable peut ouvrir des perspectives économiques à l'échelle du continent. »

Nommé d'après les alizés de l'Est de l'Afrique de l'Ouest, Harmattan continuera à développer le parc éolien sur plus de 10 000 hectares, y compris les data centers sur site qui utilisent l'énergie renouvelable pour alimenter la puissance de calcul de la blockchain. Harmattan Energy générera de l'énergie propre pour des processus informatiques à haute intensité et potentiellement regroupables. Ce business model résout deux problèmes croissants. Tout d'abord, il crée une utilisation avantageuse des énergies renouvelables « restreintes » ou gaspillées. Ensuite, il offre une voie qui permettrait à l'informatique à forte intensité énergétique d'être plus durable.

Harmattan Energy, Ltd. poursuivra les plans précédemment conçus par l'intermédiaire de sa filiale A.M Wind, SARL, pour développer un centre d'excellence, créer des emplois et établir des partenariats avec des intervenants locaux, notamment des gouvernements, des organisations locales et des partenaires de services publics au Maroc.

La société conserve ses actionnaires originaux, Brookstone Partners , qui sera supervisé par Matt Lipman, directeur général de Brookstone. M. Belizaire agira à titre de PDG par intérim, jusqu'à ce qu'un remplaçant soit nommé. La première phase de développement de 100 MW devrait débuter en 2022.

À propos de Harmattan Energy, Ltd.

Auparavant connue sous le nom de Soluna Technologies Ltd., Harmattan Energy Ltd., a été fondée en 2018, puis renommée en 2021. Harmattan développe des projets intégrés verticalement, à l'échelle des services publics, qui associent ses propres centrales d'énergie renouvelable avec des installations informatiques transférables axées sur le minage de cryptomonnaie et les applications de pointe utilisant la blockchain. Le projet phare de Soluna, Harmattan Wind, est un site éolien de 900 MW situé au Maroc. La productivité record du site apporte une couche d'infrastructure propre, à faible coût et durable à la blockchain.

Dirigée par une équipe de technologues et d'experts en énergie renouvelable réputés à l'international, Harmattan a pour mission de contribuer à un monde meilleur en faisant de l'énergie renouvelable la source d'énergie principale en utilisant l'informatique comme catalyseur.

Le siège social d'Harmattan est à New York, avec des bureaux au Maroc.

