Le projet Open Compute lance le premier Centre d'expérience OCP en Amérique du Nord, hébergé par Arm

BEDMINSTER, New Jersey, 21 octobre 2022 /PRNewswire/ -- L'Open Compute Project (OCP) a inauguré le Centre d'expérience OCP en novembre 2021, l'objectif étant d'accélérer la collaboration entre la communauté OCP grâce à un environnement pratique pour voir, évaluer et découvrir le matériel OCP Accepted™ et OCP Inspired™ dans une installation certifiée OCP Ready™. Depuis, huit centres d'expérience ont été mis en place dans les régions EMEA et Asie-Pacifique par divers membres de la communauté OCP. Aujourd'hui, le projet OCP est heureux d'annoncer le lancement du dernier centre. Il s'agit du premier Centre d'expérience OCP en Amérique du Nord, qui sera hébergé par Arm, membre platine de l'OCP depuis 2018.

Open Compute Project Foundation (OCP)

Le volume ahurissant de données nécessite le recours à des calculs plus hétérogènes et a accéléré le développement de l'intelligence artificielle, de l'apprentissage automatique et des technologies natives du cloud. Cependant, ces technologies fonctionnent mieux lorsque le calcul sous-jacent est conçu pour le traitement des données à l'échelle. Les datacenters et les fournisseurs de services cloud et de télécommunications bénéficient d'équipements normalisés dans leurs baies pour leurs activités quotidiennes. Cela nécessite un ensemble commun de normes et de certifications qui sont acceptées largement dans l'industrie et peuvent être appliquées à l'infrastructure de calcul hétérogène.

« Il est enthousiasmant de voir Arm accroître son engagement envers l'OCP avec le lancement du premier Centre d'expérience OCP en Amérique du Nord. Le nouveau Centre d'expérience OCP hébergé par Arm est un exemple de la façon dont la communauté ensemence les marchés émergents en offrant un accès aux technologies ouvertes, a déclaré Steve Helvie, vice-président des canaux chez OCP. Avec le lancement de ce nouveau centre, Arm est également devenu un fournisseur de solutions OCP certifié, ce qui souligne sa capacité à accélérer la livraison des solutions OCP et Arm SystemReady sur le marché."

Hébergé à Bedminster, dans le New Jersey, le Centre d'expérience OCP vise à partager les meilleures pratiques de la communauté OCP concernant les technologies des datacenters et des serveurs. Arm, en partenariat avec Tech Mahindra, s'engage à soutenir cette initiative en alignant le programme SystemReady™ sur les exigences OCP. Les clients bénéficient d'une orientation claire pour fournir des serveurs et postes de travail OCP Ready™ Arm. Arm SystemReady est une initiative adoptée largement , basée sur les normes de l'industrie, accompagnée d'une suite de tests de conformité, de spécifications et d'un processus de certification visant à garantir que le logiciel fonctionne sur Arm. Des entreprises comme ADLINK, AMI, Ampere et Wiwynn ont déjà livré des appareils certifiés Arm SystemReady et sont des partenaires initiaux clés collaborant avec Arm sur le Centre d'expérience OCP.

« En tant que membre platine d'OCP, Arm s'engage à soutenir les demandes croissantes en matière d'infrastructure de calcul et nous partageons la mission d'OCP qui consiste à favoriser l'ouverture et la collaboration », a déclaré Imran Yusuf, directeur de l'écosystème matériel, secteur d'activité Infrastructure, Arm. « Nous avons hâte de voir comment le Centre d'expérience OCP accélérera les performances du matériel prêt au déploiement pour le datacenter Arm, le cloud et les télécoms. »

L'OCP a pour mission d'appliquer les avantages de l'open source et de la collaboration ouverte au matériel, et d'accélérer le rythme de l'innovation dans les équipements de réseau, les serveurs généralistes et GPU, les dispositifs et appareils de stockage, et les conceptions de rack évolutives du datacenter, ainsi qu'à proximité de tous ces éléments. Au-delà du datacenter, le modèle de collaboration d'OCP contribue également à faire progresser l'industrie des télécommunications et l'infrastructure de pointe. En travaillant avec Arm sur le nouveau Centre d'expérience OCP, nous pouvons accélérer l'innovation et la collaboration au sein de l'écosystème Arm et de la communauté OCP afin de créer une infrastructure optimisée OCP hautement efficace pour les environnements allant du cloud à la périphérie.

En tant que fournisseur de solutions certifié OCP officiel, Arm contribuera à stimuler l'innovation matérielle OCP Accepted™ et OCP Inspired™ au sein de l'écosystème partenaire Arm pour les marchés cloud, telco et edge. Pour en savoir plus sur le nouveau Centre d'expérience et sur les façons de collaborer avec Arm et OCP, cliquez ici .

Citations de référence

« En étroite collaboration avec Arm et Ampere, nous sommes fiers d'avoir mis sur le marché le tout premier système de référence COM-HPC basé sur Arm, AVA Developer Platform, et qui offre des performances extraordinaires par watt, a déclaré Alex Wang, responsable produit senior, Centre de produits Computer-on-Modules, ADLINK. La certification Arm SystemReady SR garantit non seulement que la plupart des distributions standard aarch64 Linux peuvent fonctionner parfaitement, dès le début, mais aussi que la gamme complète des logiciels existants disponibles peut être appliquée avec peu ou pas de modification. »

« Ampere se fait le champion des écosystèmes ouverts via nos contributions matérielles au projet Open Compute ainsi qu'à des projets logiciels couvrant les firmwares ouverts, le noyau Linux et les applications natives cloud open source, a déclaré Sean Varley, directeur principal du marketing produit, Ampere. Alors que nous bâtissons la prochaine ère du cloud, qui est native cloud, du processeur aux applications, nous soutenons avec enthousiasme le libre accès aux centres de ressources, comme le nouveau Centre d'expérience OCP pour que les communautés se développent, collaborent et valident la plateforme native Cloud complète sur Ampere. »

« L'AMI est heureuse de faire partie du nouveau Centre d'expérience OCP hébergé par Arm. En tant que membre platine de l'OCP et membre actuel du programme de certification Arm SystemReady, nous nous engageons à soutenir nos partenaires qui cherchent à obtenir la certification de leurs plateformes Arm, a déclaré Zachary Bobroff, directeur principal du bureau des produits, AMI. Nous croyons que ce nouveau centre d'expérience améliorera la collaboration et nous aidera à mieux répondre aux besoins de nos partenaires. Nous nous réjouissons à la perspective de poursuivre notre succès dans notre partenariat avec Arm. »

« Le projet OCP prépare ses activités communautaires pour répondre aux préoccupations cruciales de l'industrie. Tech Mahindra, en collaboration avec Arm, est heureux d'accueillir l'OCP North American Experience Center, a déclaré Rohit Madhok, responsable mondial des services d'ingénierie numérique, Tech Mahindra. « En tant que fournisseur de premier plan de services de transformation numérique, de conseils, de services et de solutions de réingénierie des affaires, et en tant que l'un des principaux intégrateurs de systèmes de l'industrie et partenaires de recherche et développement en ingénierie pour les fournisseurs de technologies de communication, nous souhaitons nous appuyer sur notre association de longue date avec Arm et démontrer notre expertise de l'industrie et nos capacités technologiques à la communauté OCP. »

« Wiwynn s'engage à gérer sa charge de travail et à offrir des solutions informatiques optimisées sur le plan énergétique, du cloud à la périphérie. Nous avons vu les gains d'efficacité et la baisse du TCO de l'architecture Arm dans notre serveur SV328R Ampere Altra pour les datacenters cloud, a déclaré Steven Lu, vice-président senior de Wiwynn. Nous sommes heureux de rejoindre le nouveau Centre d'expérience OCP hébergé par Arm pour promouvoir les normes SystemReady d'Arm et construire des plateformes matérielles flexibles, évolutives et optimisées pour la communauté OCP ».

Ressources supplémentaires

À propos de l'Open Compute Project Foundation

Au cœur de la communauté Open Compute Project (OCP) se trouvent des acteurs de l'industrie et des opérateurs de datacenters hyperscale, rejoints par des fournisseurs de télécommunications et de colocation ainsi que par des utilisateurs informatiques d'entreprise, travaillant avec des fournisseurs pour développer et commercialisées des innovations ouvertes qui, lorsqu'elles sont intégrées au produit, sont déployées du cloud à la périphérie. L'OCP Foundation est chargée d'encourager, de servir et de soutenir la communauté OCP afin qu'elle développe de nouvelles solutions ouvertes qui peuvent répondre au marché et façonner l'avenir. Pour façonner l'avenir, le projet OCP continuera d'investir dans des initiatives stratégiques qui préparent l'écosystème des TI à des changements majeurs, comme l'IA et le ML, l'optique, les solutions de datacenter durables, les techniques avancées de gestion de l'énergie et de refroidissement, le silicium composable et la durabilité. Pour en savoir plus, consultez le site www.opencompute.org .

Contact pour les médias

Dirk Van Slyke

Open Compute Project Foundation

Vice-président, directeur marketing

[email protected]

Mobile : +1 303-999-7398

(Fuseau horaire central/CST/Houston, Texas)

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1923309/ARM_Logo.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1018821/OCP_Logo.jpg

SOURCE Open Compute Project Foundation