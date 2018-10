Le projet PEACE Cable entre dans la phase de fabrication de câbles et de matériaux

SUZHOU, Chine, 29 octobre 2018 /PRNewswire/ -- En collaboration avec Huawei Marine Networks Co. Ltd, PEACE Cable International Network Co., Ltd, une filiale de HENGTONG, a le plaisir d'annoncer aujourd'hui que le projet PEACE Cable est entré dans la phase de fabrication de câbles et de matériaux. S'étendant sur 12 000 km, le système PEACE Cable reliera l'Asie, l'Afrique et l'Europe et devrait être opérationnel d'ici le premier trimestre de 2020.