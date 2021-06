Le projet PROJECT CLOSER de Wim Tellier révèle une installation artistique plus grande que nature dans le stade de football des Diables Rouges de Belgique

Dans une étape ultérieure, l'artiste perforera la toile et plantera de petits tournesols à l'intérieur. L'ensemble du processus de croissance des tournesols sera photographié dans un time lapse, pour montrer comment de minuscules tournesols envahissent et dominent complètement le symbole d'un homme qui se sent invincible. Ensuite, l'ensemble du tissu sera recyclé en chaises de plage.