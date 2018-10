Le projet Xixian New Area de Shaanxi explore un modèle innovant de développement urbain

L'ancien président du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) de 2002 à 2015, Rajendra Kumar Pachauri, le directeur adjoint de la Commission des affaires économiques de la Conférence consultative politique du peuple chinois (CPPCC) et ancien vice-président du Centre de recherche sur le développement du Conseil d'État, Liu Shijin, et le secrétaire général de la Fondation de la réforme économique de Chine et directeur de l'Institut national de recherche en économie, Fan Gang, ont tous les trois pris part au forum.

L'IUDM 2018 a mis l'accent sur les principes du développement urbain, notamment la qualité de la ville, le cadre de vie et l'application de nouvelles technologies au moyen d'expositions thématiques, de présentations et d'activités sollicitant la participation du public. Xixian, le district hôte fruit d'un développement urbain innovant dans la région, a été présenté en tant que solution pour la planification et la gestion urbaines futures.

Étant le district le plus récent de la grande région de Xi'an, Xixian contribue au développement de l'urbanisme en mettant l'accent sur la construction de zones pilotes de libre-échange, de zones commerciales de services ainsi que de zones d'innovation et d'entrepreneuriat au niveau national afin de stimuler la croissance économique du Shaanxi et sa réputation de plaque tournante pour les industries et les services stratégiques émergents.

« Dans l'espoir de créer un exemple de nouvel urbanisme aux caractéristiques chinoises, nous avons insisté sur une stratégie de développement urbain centrée sur l'humain qui préserve les ressources et l'environnement, et associe le développement urbain au développement rural tout en protégeant le patrimoine historique et culturel. Après des années d'exploration inlassable, le résultat prend forme graduellement », a déclaré le vice-gouverneur de la province du Shaanxi lors du forum.

« Le projet Xixian New Area est entré dans une phase de développement accéléré. Le forum IUDM 2018 est un nouveau point de départ, et nous invitons cordialement tout le monde à venir à Shaanxi et Xixian et à se joindre à nous pour écrire un magnifique nouveau chapitre du futur du développement urbain », a déclaré Liang.

À propos de Xixian New Area

La Xixian New Area est la première nouvelle zone nationale basée sur le thème d'un mode de développement urbain innovant. Le projet tourne autour d'une planification urbaine innovante et d'une intégration ville-industrie qui tient compte des priorités écologiques. L'objectif est de créer une ville moderne, durable et plus écologique offrant une meilleure qualité de vie et un meilleur environnement pour les entreprises.

