Le propriétaire d'Admitad investit 3 millions de dollars dans LetyShops

Cet apport financier servira à soutenir l'expansion du service dans de nouvelles régions

HEILBRONN, Allemagne, 16 juillet 2020 /PRNewswire/ -- Le service de remises en espèces LetyShops a reçu 3 millions de dollars, un investissement ponctuel de la part de la société allemande AB Capital Group. Cet investissement augmentera la participation de la société de portefeuille dans l'un des principaux fournisseurs de services de remises en espèces (cashback) en Europe de l'Est.

« La première fois que nous avons investi dans LetyShops remonte à 2016, après la croissance explosive du service, à la fois en termes d'utilisateurs actifs et de ventes. Nous voyons un grand potentiel sur le marché des remises en espèces dans ces nouvelles régions et nous sommes certains que LetyShops les exploitera pleinement », affirme Alexander Bachmann, fondateur d'AB Capital Group.

AB Capital Group est propriétaire d'un groupe de sociétés informatiques centrées autour d'Admitad, un réseau mondial de sociétés affiliées qui a généré 5 milliards de dollars l'année dernière en revenus en provenance d'annonceurs, principalement aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne, en France, en Pologne, au Brésil et en Inde.

LetyShops occupe déjà une position incontournable parmi les plus grands fournisseurs de services de remises en espèces au sein de la CEI et affiche une croissance dynamique en Europe de l'Ouest, ainsi que dans d'autres régions. Cet investissement vient donc renforcer cette progression. En 2020, le chiffre d'affaires de LetyShops devrait encore augmenter de 30 % pour atteindre 30 millions de dollars.

Le projet de LetyShops de mobiliser des fonds ne s'arrête pas là. Le service devrait bénéficier d'un nouvel investissement lors du premier semestre 2021. Les fonds levés serviront à faire avancer et consolider les progrès de la société sur plusieurs marchés numériques.

« Notre stratégie consiste à poursuivre notre croissance rapide en Espagne, en Allemagne, en Pologne, en Amérique latine et en Inde, ainsi que notre lancement sur de nouveaux marchés. Letyshops génère 10 millions de dollars de volume brut de marchandises par mois pour ses partenaires et prévoit une croissance spectaculaire de ce chiffre après la levée de fonds auprès d'Admitad. Pour atteindre cet objectif, nous allons investir dans le marketing et le développement de nouveaux produits, afin d'aider nos annonceurs à augmenter leurs ventes et à acquérir de nouveaux utilisateurs », a déclaré Sergey Korneyev, directeur du développement commercial chez Letyshops.

LetyShops est actuellement disponible dans 7 langues, héberge un total de 2 400 boutiques en ligne et compte 12 millions d'utilisateurs. D'après SimilarWeb, le site Internet LetyShops.com a accueilli 4 millions de visiteurs en mai 2020. Les cinq premiers pays par nombre d'impressions étaient la Russie, l'Ukraine, l'Espagne, la Pologne et la Biélorussie.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1215121/Admitad_Logo.jpg

SOURCE Admitad