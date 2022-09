Le rapport 2022 Best Countries classe la Suisse au premier rang mondial

La qualité de vie est le facteur le plus important pour le classement.

WASHINGTON, 27 septembre 2022 /PRNewswire/ -- La Suisse revient à la première place du classement général 2022 Best Countries , un projet de classement et d'analyse réalisé par U.S. News & World Report ; BAV Group, une unité de la société mondiale de communication marketing WPP ; et la Wharton School de l'Université de Pennsylvanie.

BAV Group Logo U.S. News & World Report Logo.

Best Countries, qui en est à sa septième année, évalue 85 pays sur 73 critères. Les attributs ont été regroupés en 10 sous-classements, dont l'esprit d'entreprise, l'agilité et l'objectif social. La qualité de vie est devenue le sous-classement le plus pondéré cette année, comme déterminé par les données les plus récentes du produit intérieur brut par habitant.

« Les classements des meilleurs pays sont conçus pour aider les décideurs politiques et les résidents à identifier comment les perceptions affectent la position de leur pays parmi les autres nations », a déclaré Kim Castro, rédacteur en chef et responsable du contenu à U.S. News. « Le fait que la qualité de vie soit le premier sous-classement démontre que des éléments tels qu'un bon marché du travail, des prix abordables, la stabilité politique et des systèmes de santé et d'éducation bien développés jouent un rôle de plus en plus important dans le façonnement de l'image globale d'un pays. »

Pour la cinquième fois, la Suisse occupe la première place, l'Allemagne la deuxième et le Canada la troisième. Les États-Unis ont gagné deux places pour se retrouver en quatrième position, suivis de la Suède en cinquième position.

Principaux thèmes du rapport 2022 Best Countries :

La Suisse revient à la première place. Le pays, qui a occupé la première place de 2017 à 2020, a obtenu de bons résultats sur les attributs de qualité de vie et d'objectif social. Il est également perçu comme un pays qui se soucie des droits de l'homme, ainsi que de l'équité entre les sexes et les races et du respect de l'environnement.

La guerre Russie-Ukraine a influencé la perception de ces deux pays et des nations voisines. La Russie est tombée à la 36e place du classement général des meilleurs pays, tandis que l'Ukraine est passée à la 62e place. La Pologne, la Lituanie et la Roumanie ont également progressé dans le classement.

La crainte d'une inflation croissante et d'un déclin économique est une préoccupation majeure. Quatre-vingt-cinq pour cent des personnes interrogées pensent que l'inflation va s'aggraver. Parmi les participants à l'enquête, 58 % sont d'accord avec l'affirmation suivante : « Je suis prêt à payer des prix plus élevés si cela contribue à accroître la pression économique sur la Russie. »

La COVID-19 continue de jouer un rôle dans la perception des soins de santé. Soixante-dix-neuf pour cent des personnes interrogées sont d'accord avec l'affirmation « J'approuve les efforts de mon pays pour protéger ses citoyens contre la pandémie de la COVID-19 », tandis que seulement 65 % sont d'accord avec l'affirmation « Je fais confiance à mon gouvernement pour prendre soin de ma santé et de ma sécurité. »

Il existe un désir de leadership mondial - ainsi que de leadership féminin. Quatre-vingt-neuf pour cent sont d'accord avec l'affirmation « Nous avons besoin de dirigeants qui pensent au-delà de leurs propres frontières ou de leurs propres intérêts », tandis que 69 % sont d'accord avec l'affirmation « Les pays dirigés par des femmes ont tendance à être mieux gérés », soit une augmentation de 1,4 point par rapport à l'année dernière.

« Cette année, nous pouvons vraiment constater l'importance croissante du soft power par rapport aux formes traditionnelles du hard power lorsqu'il s'agit d'évaluer la position d'un pays dans le monde », a déclaré John Keaveney, conseiller chez [email protected] « Avec la montée en puissance de la qualité de vie et de l'objectif social dans l'analyse des meilleurs pays et le déclin de la puissance militaire et économique, nous pouvons voir à quel point les attitudes générales du monde changent, et ce que les nations doivent prendre en compte. »

La méthodologie du classement Best Countries 2022 repose sur une enquête exclusive menée auprès de plus de 17 000 citoyens du monde issus de 36 pays, dont des chefs d'entreprise, des personnes ayant fait des études supérieures et appartenant à la classe moyenne ou à une classe supérieure, et des citoyens représentatifs de leur pays.

« En général, les pays ne changent pas beaucoup d'année en année », a déclaré David Reibstein, professeur de marketing à la Wharton School. « Mais en 2021 et 2022, nous avons assisté à plus de bouleversements qu'au cours de n'importe laquelle des sept années précédentes de cette étude, ce qui a entraîné plus de changements dans la façon dont les gens considéraient les pays. Le plus grand bouleversement influençant le classement cette année est sans doute le conflit en Ukraine, l'insécurité au sein même de l'Europe, la menace d'une éventuelle confrontation nucléaire et la rupture totale de la fourniture d'énergie. »

Le classement Best Countries fait partie de l'initiative de classement des gouvernements de U.S. News, qui mesure les performances des gouvernements au niveau international, étatique et local et comprend les projets Best States et Healthiest Communities .

Classement 2022 Best Countries

Voir le classement complet ici .

Classement général

1. Suisse

2. Allemagne

3. Canada

4. États-Unis

5. Suède

6. Japon

7. Australie

8. Royaume-Uni

9. France

10.Danemark

