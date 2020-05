Le rapport annuel sur la responsabilité sociale de l'entreprise Shanghai Electric souligne les moments marquants de l'année 2019

SHANGHAI, 4 mai 2020 /PRNewswire/ -- Shanghai Electric (SEHK : 02727, SSE : 601727), principal fabricant et fournisseur mondial d'équipements de production électrique et d'équipements industriels, a publié son rapport de responsabilité sociale de l'entreprise pour l'année 2019, qui souligne son engagement envers la responsabilité sociale de l'entreprise et les moments marquants de 2019. Les stratégies RSE de l'entreprise ont été conçues non seulement pour atténuer les risques négatifs potentiels de ses produits et opérations, mais également pour activer l'objectif de la marque : « Empower global industry, Make life smarter. » (Renforcer l'industrie mondiale, rendre la vie plus intelligente.)

« Cette année a été remarquable pour Shanghai Electric, l'entreprise ayant réalisé des percées technologiques majeures dans de nombreux domaines comme les turbines à gaz, les pompes principales nucléaires, l'énergie à charbon propre à haut rendement, l'énergie éolienne en mer, l'impression 3D et les accumulateurs à circulation constante », a déclaré Zheng Jianhua, président et directeur général de Shanghai Electric. « Pour réaliser cela, nos employés restent notre principale force motrice et il est essentiel que nous renforcions les liens avec notre personnel dans le monde entier par le biais de réformes efficaces dans le mécanisme de participation aux bénéfices et d'une gestion centrée sur l'humain. »

Innovation dans les mécanismes de participation aux bénéfices

Dans le but d'attirer et de fidéliser les talents, Shanghai Electric a adopté un plan incitatif en actions depuis le mois de mai 2019. Il s'agit d'actions restreintes de catégorie A, qui ont stimulé la croissance économique du côté de l'offre et qui profitent à la fois aux employeurs et aux travailleurs. Grâce à ce plan, 2194 membres du personnel de Shanghai Electric recevront des primes liées à la performance, pour un total de 134 millions d'actions restreintes, en vue de renforcer le travail d'équipe et l'engagement.

Transformation numérique

Shanghai Electric a lancé sa plateforme industrielle « SEunicloud » sur Internet, afin de repousser les frontières des esprits et des machines. La plateforme représente une étape importante de la transformation numérique de l'entreprise. Les unités commerciales émergentes de Shanghai Electric, y compris les accumulateurs et la production intelligente, ont également augmenté de 30 %, en tirant parti des fusions et acquisitions, des coentreprises, du capital-risque et d'investissements plus importants en recherche et développement.

Pratiques SSE

Afin de garantir la sécurité de ses employés, Shanghai Electric a établi un système de management de la santé et de la sécurité qui répertorie différentes normes internationales concernant la santé et la sécurité au travail. À la fin de l'année 2019, quatre-vingts pour cent des filiales de Shanghai Electric avaient reçu la certification des systèmes de management de la santé et de la sécurité au travail (OHSAS18001).

Les comités de protection de l'environnement ont également été réunis sur différents marchés régionaux à travers le monde, afin d'améliorer l'exécution des orientations en matière de santé, de sécurité et d'environnement (SSE). Ils facilitent la capacité de l'entreprise à réagir rapidement à des risques tels que l'épidémie de coronavirus (Pratique SSE du projet hybride 700 MW CSP + 250 MW de centrale solaire à concentration à Dubaï). Ils ont permis des succès avérés : le taux d'accidents mortels et de blessures graves sur les sites de construction est resté à zéro tout au long de l'année passée.

Une communauté plus forte

Grâce au programme « Employee Home », mis en place sur sept sites de projets d'ingénierie internationaux en dehors de la Chine, Shanghai Electric a mis à la disposition d'employés issus de milieux culturels divers un espace commun où ils peuvent communiquer, socialiser et se divertir. Il permet également de renforcer les liens entre l'entreprise et les résidents locaux, en tant qu'espace communautaire multifonctionnel international.

Protection de l'écologie et de l'environnement

Shanghai Electric a mis au point au sein de l'entreprise le système « SEC-LOVE », qui garantit que tous les départements sont alignés sur une position respectueuse de l'environnement. Jusqu'à présent, quatre-vingts pour cent des filiales de Shanghai Electric ont reçu la certification du système de management environnemental ISO14001 (SME). Les projets tels que celui de la centrale électrique Nantong, destinée à l'incinération de déchets dans la province du Jiangsu, la centrale éolienne de Dongtai dans la province du Jiangsu et la centrale photovoltaïque à Anhui Huaibei, démontrent que l'entreprise croit profondément à un avenir aux énergies renouvelables.

Responsabilité sociale

En novembre 2019, Shanghai Electric a offert des matériels pédagogiques à l'école primaire Managile de la ville de Zubaidiya, dans la province du Wâsit. Cela a représenté une nouvelle étape importante dans la progression de l'entreprise en tant que force active et enthousiaste dans les efforts de développement qui soutiennent la communauté locale. À la fin de l'année 2019, les activités à l'étranger de Shanghai Electric ont permis d'employer plus de 4200 travailleurs autochtones à travers le monde.

Suite à la pandémie qui a débuté en janvier, Shanghai Electric a offert des masques chirurgicaux à Fuji Electric au Japon, à la centrale thermique du Wâsit en Irak et au projet Thar Block-1 d'énergie intégrale pour les mines de charbon, entre autres.

À propos de Shanghai Electric

Shanghai Electric Group Company Limited (SEHK : 02727, SSE : 601727) a pour principal objectif de concevoir, fabriquer et vendre des équipements industriels et énergétiques. Il se concentre sur les activités d'équipement énergétique, notamment la fabrication et la vente d'équipements de production d'électricité à partir du charbon, d'équipements de production d'électricité à partir du gaz, d'équipements de production nucléaire, d'équipements d'énergie éolienne, d'équipements de stockage d'énergie, d'équipements chimiques haut de gamme, de solutions en matière de réseaux électriques et systèmes d'alimentation intelligents pour l'industrie.

Il touche également le secteur des équipements industriels, qui comprend la production et la vente d'ascenseurs, de moteurs électriques de taille moyenne à grande, d'équipements de fabrication intelligents, de pièces industrielles de base, d'équipements de protection de l'environnement, d'équipements d'industrialisation de la construction et le secteur des services intégrés, qui comprend l'énergie, la protection de l'environnement, l'ingénierie et les services d'automatisation, les services Internet industriels, les services financiers, les services de commerce international, les services immobiliers haut de gamme, etc.

www.shanghai-electric.com

