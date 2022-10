Le rapport Centi-Millionnaire : l'émergence d'une nouvelle classe de super riches

LONDRES, 18 octobre 2022 /PRNewswire/ -- C'est une question vieille comme le monde : combien d'argent faut-il avoir pour être considéré comme super riche ? Un nouveau rapport de référence sur l'émergence des centi-millionnaires révèle que, bien qu'une poignée de milliardaires tels qu'Elon Musk, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, Roman Abramovich et Bill Gates dominent l'actualité, leur fortune est surpassée, dans une proportion de près de 10 contre 1, par une élite mondiale en plein essor, composée de personnes très influentes qui possèdent 100 millions de dollars ou plus en actifs investissables.

La première étude mondiale portant sur les 25 490 centi-millionnaires de la planète lève le voile sur une classe puissante et en plein essor de titans du secteur des technologies, de financiers, de PDG de multinationales et d'héritiers super-riches dont le nombre s'est considérablement accru au cours d'une période de prospérité mondiale relative et de gains sur les marchés - leur nombre a plus que doublé au cours des 20 dernières années - et dont l'accumulation de capital s'est considérablement accélérée grâce aux effets économiquement et socialement perturbateurs de la technologie et de la récente pandémie de Covid.

Le rapport Centi-Millionaire publié par la société internationale de conseil en matière de migration des investissements Henley & Partners , souligne qu'à la fin des années 1990, 30 millions de dollars étaient la norme pour être qualifié de « super riche », mais les prix des actifs ayant considérablement augmenté depuis lors, la barre des 100 millions de dollars est devenue la nouvelle norme.

Les États-Unis concentrent un nombre étonnant de centi-millionnaires, soit 38 % (9 730), alors qu'ils ne représentent que 4 % de la population mondiale. Les grands marchés émergents que sont la Chine et l'Inde suivent en 2e et 3e position, avec respectivement 2 021 et 1 132 centi-millionnaires. Ils arrivent nettement en tête devant les principaux marchés européens, notamment le Royaume-Uni en 4e position (avec 968 centi-millionnaires), suivi de près par l'Allemagne en 5e position (avec 966). La Suisse (808), le Japon (765), le Canada (541), l'Australie (463) et enfin la Russie (435) constituent le reste du top 10 des pays des centi-millionnaires.

Selon le rapport, il semble qu'il n'y ait pas de voie toute tracée pour parvenir au statut de centi-millionnaire, mais il existe des différences générationnelles remarquables. Alors qu'un nombre croissant de jeunes entrepreneurs ayant fondé des entreprises technologiques prospères sont les nouveaux venus au sein de ce club, les baby-boomers ont toujours tendance à dominer le cercle des centi-millionnaires, même si nombre d'entre eux encaissent désormais leurs options sur actions et vendent leurs entreprises.

Comme le souligne Misha Glenny , journaliste financier, auteur et un des rédacteurs du rapport Centi-Millionaire , sans surprise, les hommes blancs de plus de 55 ans originaires des États-Unis et d'Europe représentent la majorité de ce cercle, mais ces données démographiques sont en train de changer. « À environ 57 %, la croissance des centi-millionnaires en Asie sera deux fois plus importante que celle de l'Europe et des États-Unis au cours de la prochaine décennie. Concentrés principalement en Chine et en Inde, les centi-millionnaires de ces pays devraient éclipser leurs homologues européens et américains. »

Le marché des centi-millionnaires qui connaîtra la croissance la plus rapide au cours de la prochaine décennie devrait être le Vietnam, avec un taux de croissance étonnant de 95 % annoncé pour ce centre manufacturier émergent en Asie. L'Inde vient ensuite, avec un taux de croissance prévu de 80 % du nombre de personnes détenant une fortune supérieure à 100 millions de dollars d'ici 2032. L'île Maurice est récemment apparue comme un point chaud de la migration des centi-millionnaires, avec une croissance prévue de 75 % pour cette nation insulaire africaine favorable aux affaires. Trois autres pays du continent figurent dans le peloton de tête des marchés de centi-millionnaires qui connaîtront la plus forte croissance au cours de la prochaine décennie : le Rwanda (70 %), l'Ouganda (65 %) et le Kenya (55 %). La Nouvelle-Zélande (72 %) et l'Australie (60 %) devraient également connaître une croissance exceptionnelle.

Jeff Opdyke , auteur, écrivain financier et expert en investissements internationaux, explique dans le rapport que l'un des principes de base de la préservation de la richesse au XXIe siècle, quelle que soit la taille du portefeuille, est la diversification pour éviter le risque que la majorité ou la totalité de ses actifs soient exposés à une seule monnaie, un seul gouvernement et un seul système juridique, fiscal et financier. « À une époque où les monnaies sont plombées par les dettes et les faiblesses économiques des pays qu'elles représentent, il ne faut pas grand-chose pour ébranler le statu quo. Prenons l'exemple de la livre sterling. En l'espace de moins de deux mois, elle a perdu près de 30 % de sa valeur par rapport au dollar. C'est une des principales monnaies occidentales. La même chose peut facilement arriver au dollar. »

SOURCE Henley & Partners