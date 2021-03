Le rapport d'enquête d'Objectway révèle les facteurs clés pour prendre la tête de la course aux critères ESG

MILAN et LONDRES, 23 mars 2021 /PRNewswire/ --

Faits marquants :

les entreprises de gestion de patrimoine et d'investissement ne sont pas encore prêtes pour les critères ESG

la demande des clients est le principal facteur ESG

l'approche du portefeuille total permettra de distinguer les leaders des retardataires en termes de rendement et d'engagement des clients

Objectway, un leader dans le domaine des logiciels de gestion numérique de patrimoine et d'actifs, a publié le rapport d'enquête « Are you ready for ESG ? », révélant un aperçu du marché sur les investissements ESG, l'un des plus grands domaines de changement que les entreprises de patrimoine attendent.

Le rapport est basé sur les résultats de l'enquête en ligne qu'Objectway a menée en mars 2021 et à laquelle ont répondu des sociétés de gestion de patrimoine et d'investissement britanniques et européennes. L'échantillon de leaders d'opinion était composé de 70 % de petites et moyennes entreprises et de 30 % de grandes entreprises.

Le rapport d'enquête a examiné l'état d'avancement de l'intégration des critères ESG dans un processus d'investissement conscient des risques, et ses implications sur l'expérience numérique.

Les entreprises ne semblent pas encore prêtes pour les questions ESG, avec seulement 39 % des répondants qui ont déjà mis en œuvre une politique ESG spécifique, tandis que 22 % n'ont pas de politique et 39 % sont en train de l'élaborer.

Les premiers à intégrer l'ESG dans leur stratégie bénéficieront alors d'un avantage concurrentiel, qui se traduira à la fois par un engagement des clients et par une efficacité et des rendements plus élevés.

Les investisseurs considèrent les critères ESG comme un véritable facteur de différenciation entre les entreprises. Nombreux sont ceux qui envisageraient de quitter leur gestionnaire de patrimoine, en fonction de la qualité de leur offre ESG et de la manière dont elle est fournie. De manière cohérente, 45 % des répondants ont affirmé que les critères ESG sont principalement adoptées pour satisfaire les demandes des clients.

À la question de savoir si le processus d'investissement était soutenu par une plateforme totalement intégrée, seuls 7 % ont répondu positivement, tandis que 87 % ont déclaré ne pas disposer d'une solution de gestion des risques verticalement intégrée.

« Les résultats de Survery montrent que la demande des investisseurs a été le principal moteur de la mise en œuvre de l'investissement durable par les gestionnaires de patrimoine. La satisfaction de ces préférences est donc une occasion en or de s'engager auprès d'eux », a commenté Alberto Cuccu, PDG international d'Objectway, à propos des résultats de l'enquête. « Un tel processus nécessite un système d'investissement de bout en bout conscient des critères ESG et du RISK. Nous proposons une solution où l'analyse ex ante du risque et de la durabilité est validée par un suivi ex post, ce qui se traduit par des rendements plus élevés et une meilleure qualité des investissements, sur la base de processus qui tiennent compte de la tolérance au risque et des caractéristiques du client final, dans le respect des critères de durabilité. »

Le rapport complet de l'enquête est disponible ici : objectway.com/insights/

