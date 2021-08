Le rapport FT PWM classe la Dominique comme le meilleur programme de citoyenneté par investissement 5 années de suite

L'étude mesure la performance et l'attrait de 14 programmes de CBI à travers différents indicateurs qu'elle appelle « piliers ». La Dominique a obtenu le maximum de points dans six des neuf « piliers » : dépenses d'investissement minimales, voyage ou résidence obligatoire, facilité de traitement, diligence raisonnable, famille et certitude du produit.

« Pour la Dominique, la première place est un résultat constant depuis cinq années consécutives. En conservant un score parfait dans six des neuf piliers évalués, la Dominique promet une fois de plus, entre autres choses, un investissement minimum abordable, un processus de demande simplifié et la certitude pour les investisseurs », peut-on lire dans le rapport.

En raison de la transparence et de l'importance du programme CBI de la Dominique, celle-ci est le seul pays à avoir obtenu un score complet dans le pilier de la certitude du produit. « Le programme CBI de la Dominique, qui existe depuis 28 ans et qui a fait ses preuves en matière de bonne gouvernance, a montré la voie en clarifiant la manière dont les fonds CBI sont utilisés », a noté le chercheur. Il a ajouté que le pays « a utilisé les revenus du CBI pour atténuer avec succès les effets des catastrophes nationales. »

L'ambassadeur Emmanuel Nanthan, chef de l'unité de citoyenneté par investissement (CBIU) en Dominique, a déclaré : « C'est un grand honneur de voir que la Dominique est arrivée en tête une fois de plus. Bien sûr, ce n'est pas une surprise pour nous, car nous menons et donnons l'exemple de l'excellence dans le secteur de l'immigration d'investissement. C'était bien de voir la récompense de ce travail. »

En ce qui concerne la mobilité mondiale offerte aux citoyens dominicains, le rapport note que « la Dominique est la nation des Caraïbes qui a connu la plus forte augmentation de son offre d'exemption de visa et de visa d'entrée pour la deuxième année consécutive. » Les candidats et les membres de leur famille qui passent avec succès tous les contrôles de sécurité et obtiennent la nationalité dominicaine peuvent voyager dans plus de 75 % du monde.

Le Premier ministre Roosevelt Skerrit a déclaré : « Ceux qui deviennent citoyens dominicains sont considérés comme faisant partie de notre famille. Ils aident à construire nos routes, nos hôpitaux et nos écoles grâce à vos investissements dans notre programme CBI. »

La Dominique a créé son programme CBI en 1993. Avec une contribution minimale de 100 000 USD au Fonds de diversification économique , les investisseurs étrangers de bonne réputation peuvent faire une demande par l'intermédiaire d'un agent agréé figurant sur le site du CBIU et obtenir la seconde citoyenneté de la Dominique sans être soumis à des exigences de voyage ou de résidence, souvent dans les trois mois suivant la soumission de la demande. Les candidats peuvent également choisir de s'inscrire par la voie de l'immobilier , en investissant dans des propriétés de luxe écologique approuvées par le gouvernement, telles que Marriot, Hilton ou Kempinski, ou dans une station balnéaire de type boutique, comme Jungle Bay ou Secret Bay, qui ont été primés.

