Le rapport semestriel de Shanghai Electric montre une forte croissance de la demande d'énergie renouvelable

SHANGHAI, 11 septembre 2020 /PRNewswire/ -- Shanghai Electric (SEHK : 02727, SSE : 601727), le premier fabricant et fournisseur mondial d'équipements de production d'énergie électrique, d'équipements industriels et de services d'intégration, a récemment publié son rapport financier semestriel 2020.

Points clés du rapport financier semestriel de Shanghai Electric 2020

Augmentation de 0,53 % du chiffre d'affaires brut en glissement annuel

Augmentation combinée des nouvelles commandes d'équipements énergétiques, de services d'intégration et d'équipements industriels de 40,75 %

Augmentation de 505,84 % des commandes d'énergie éolienne

Attention croissante au secteur de la numérisation industrielle et au développement des villes intelligentes

Représentant une hausse de 0,53 %, l'augmentation du chiffre d'affaires brut de près de 280 millions de RMB a été catégorisée par un nombre très important de nouvelles commandes d'équipements énergétiques, de services d'intégration et d'équipements industriels. La plus forte croissance a été observée dans les nouvelles commandes dans le secteur des équipements énergétiques qui ont plus que doublé depuis la même période en 2019, pour atteindre plus de 52 milliards de RMB. Pour les autres secteurs majeurs, celui des équipements industriels a enregistré de nouvelles commandes pour un montant de 27 milliards de RMB et les commandes du secteur des services d'intégration ont augmenté de 2 milliards de RMB par rapport au premier semestre 2019, pour atteindre près de 29 milliards de RMB de nouvelles commandes.

Soutenant la forte croissance du secteur des équipements énergétiques au cours des six premiers mois de 2020, les nouvelles commandes d'équipements énergétiques ont fait un bond de 47 milliards de RMB. Principalement utilisées pour le stockage de l'énergie et la production d'électricité par le biais de l'énergie solaire, éolienne et de la biomasse, ces commandes d'équipements ont représenté près de 80 % du total du secteur. Les 20 % restants sont issus de la production d'énergie traditionnelle à partir du charbon, du gaz et de l'énergie nucléaire.

Dans le domaine des énergies nouvelles, les commandes d'équipements éoliens ont augmenté à elles seules de 505,84 % en glissement annuel. Cette augmentation est en partie due aux percées technologiques dans le développement et la production de la turbine éolienne opérationnelle avec la plus grande capacité de la Chine, la turbine offshore 8MW-167 et l'annonce, en juin, de l'intention du groupe d'introduire en bourse sa division éolienne. Outre l'éolien, Shanghai Electric s'est également concentré sur les équipements de production d'énergie nucléaire, avec une augmentation de 244,8 % des nouvelles commandes au cours du premier semestre 2020. Tous ces développements reflètent la volonté de Shanghai Electric de conquérir l'énorme marché émergent des solutions pour les énergies nouvelles et renouvelables.

Outre les énergies renouvelables, Shanghai Electric s'est également concentré sur l'ingénierie de l'avenir des villes intelligentes. En identifiant quatre grands domaines techniques à transformer, le groupe a travaillé aux côtés des autorités locales et d'autres grands partenaires locaux pour faire des villes intelligentes une réalité. En bâtissant la ville, en fournissant des solutions énergétiques intelligentes, en assurant la fabrication et le transport, Shanghai Electric est prête à jouer un rôle clé dans le développement des villes intelligentes de demain en Chine.

En raison de cette orientation, le développement de la fabrication, des transports et des services intelligents figure également dans le rapport financier semestriel du groupe, avec une augmentation de plus de 3716 % des nouvelles commandes pour l'ingénierie et les services de transport intelligents, qui s'élèvent à 2,2 milliards de RMB. Composé de quatre grands domaines de services numériques, à savoir le cloud, la chaîne d'approvisionnement, le commerce électronique et les contrats intelligents, le groupe a lancé la plateforme industrielle primée Internet SEunicloud qui vise à accélérer l'évolution des travaux et à réorganiser le secteur de l'énergie.

